Partidos EN VIVO HOY 16 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este lunes, el calendario futbolero trae el inicio del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 y la Selección Colombia comienza esta parte del campeonato enfrentando a Ecuador. Además, juega Barcelona en la Liga de España con la firme intención de recuperar el liderato y sigue la acción en la Liga femenina 2026 y el Torneo BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 16 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Werder Bremen Femenino vs. Bayern Múnich Femenino
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Macclesfield FC vs. Brentford
|2:30 p.m. - FA Cup - Disney+ Premium
|Al Hilal vs. Al Wahda
|2:45 p.m. - AFC Champions League Elite - Disney+ Premium
|Cagliari vs. US Lecce
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Coventry City vs. Middlesbrough
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5
|Girona vs. FC Barcelona
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Millonarios Femenino vs. Orsomarso Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Paraguay vs. Brasil
|4:00 p.m. - Sudamericano femenino Sub-20 - DSports
|Deportivo Riestra vs. Newell´s Old Boys
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Argentina vs. Venezuela
|6:00 p.m. - Sudamericano femenino Sub-20 - DSports
|Quindío vs. Barranquilla
|7:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Colombia vs. Ecuador
|8:00 p.m. - Sudamericano femenino Sub-20 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com