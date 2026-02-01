Jefferson Lerma provocó expulsión y gol: metió un cabezazo y el defensor despejó con la mano

Este domingo, en el estadio City Ground, Nottingham Forest y Crystal Palace se enfrentaron por la Premier League y el colombiano Jefferson Lerma fue protagonista en el gol de las 'águilas'.

A los 45 minutos, en un tiro de esquina, el volante 'cafetero' se levantó por los aires y metió un fuerte cabezazo. El defensor Neco Williams rechazó la pelota con la mano. De inmediato el árbitro le mostró la tarjeta roja y decretó penalti.

Ismaila Sarr se adueñó del balón y puso el 1-1 desde los doce pasos.

Vea la mano penalti de Neco Williams, tras cabezazo de Jefferson Lerma



¡A LO SUÁREZ EN SUDÁFRICA 2010! Neco Williams sacó la pelota sobre la línea CON LA MANO y se fue expulsado en Nottigham Forest ante Crystal Palace.



