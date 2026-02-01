Síguenos en:
Jefferson Lerma provocó expulsión y gol: metió un cabezazo y el defensor despejó con la mano

Crystal Palace visitó al Nottingham Forest y el colombiano Jefferson Lerma fue protagonista en el gol de las 'águilas'. Mano en el área, tarjeta roja y gol de penalti.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Jefferson Lerma en Nottingham Forest vs. Crystal Palace.
Jefferson Lerma en Nottingham Forest vs. Crystal Palace.
Getty Images.

