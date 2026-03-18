Golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta; le picó la pelota al arquero, en Champions

Bayern Múnich goleó 4-1 al Atalanta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, y el colombiano Luis Díaz se reportó con gol y asistencia en este compromiso en el estadio Allianz Arena.

Al minuto 70, el atacante guajiro apareció en un mano a mano con el arquero del cuadro italiano, y en el momento preciso le picó la pelota para mandarla al fondo de la red. ¡Golazo de 'Lucho'!

Al 56', Luis Díaz había dado una asistencia para el 3-0 parcial en el marcador, dejándosela servida al joven atacante alemán, Lennart Karl.



Así fue el gol de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta, por Champions League: