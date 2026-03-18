Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta; le picó la pelota al arquero, en Champions

Golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Atalanta; le picó la pelota al arquero, en Champions

El guajiro Luis Díaz puso el cuarto gol del Bayern Múnich en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, al minuto 70. En el encuentro también dio una asistencia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad