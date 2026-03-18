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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz: "Muy feliz por ayudar al equipo con gol y asistencia, queda mucho camino por recorrer"

Luis Díaz: "Muy feliz por ayudar al equipo con gol y asistencia, queda mucho camino por recorrer"

El de Barrancas figuró con Bayern en Champions League, y tras el juego en el Allianz Arena contra Atalanta, analizó su desempeño y lo que viene con su club y la Selección Colombia.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League contra Atalanta.
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League contra Atalanta.
Getty

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