Luis Díaz: "Muy feliz por ayudar al equipo con gol y asistencia, queda mucho camino por recorrer"

Luis Díaz fue gran figura con Bayern Múnich en la noche de este miércoles en Champions League. El guajiro marcó un golazo y se reportó con una asistencia en la goleada 4-1 de la escuadra 'bávara' sobre Atalanta.

Finalizado el compromiso por la vuelta de los octavos de final del certamen de la UEFA, el oriundo de Barrancas habló con 'Espn' y allí entregó las sensaciones tras el encuentro y lo que se viene con la Selección Colombia en los encuentros de preparación contra Croacia y Francia de cara al Mundial 2026.

Acá las respuestas de Luis Díaz:

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League. Getty

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"Sí, exacto, hicimos un partido correcto, sabemos que tenemos una plantilla, para el que le toque jugar, hacerlo de buena manera. Creo que tenemos también ese factor de la ventaja y era súper importante manejar quién jugaba o no. Hicimos un partido muy bueno, buscamos el resultado también acá en casa, que era obviamente lo que íbamos a hacer. Sacamos el resultado adelante, y gracias a Dios se pudo clasificar a la siguiente ronda".

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El golazo que le marcó al Atalanta; la definición

"Sí, exacto. Ya hubo momentos en que fallé en esas ocasiones al principio de temporada, pero hoy en día tratando siempre de mejorar al máximo en lo que puedo corregir, pero hoy en día también tengo esa confianza que partido tras partido he venido demostrando, es sólo tratar de definir lo más seguro posible y es cuestión del momento y del segundo en que se me plantee la jugada, muy feliz por ayudar al equipo con gol y asistencia, importante ahora descansar que todavía queda mucho por recorrer"

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"Y bueno, seguir luchando por todo lo que estamos jugando. Como dije, es importante el descanso, después del partido del fin de semana tenemos Selección y hay que tratar de regular e ir a competir a nuestras selecciones de buena manera y regresar con toda. No le podemos bajar, tenemos que seguir enfocados, en conseguir el objetivo que es muy claro, y nada, tenemos un grupo espectacular, hay que seguir de esta misma manera".

¿Viejas el fin de semana para los partidos de la Selección Colombia?

"No. Me quedaré para poder ver al equipo el fin de semana que también es importante, que esté ahí apoyando, que el equipo también o necesita dentro y fuera del campo. Me quedaré para después viajar al siguiente día".