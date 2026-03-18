Hay alegría en Crystal Palace y Selección Colombia; "Daniel Muñoz está en condiciones de jugar"

Daniel Muñoz volvió a ser noticia este miércoles en Crystal Palace, en la previa de un crucial compromiso para las 'águilas' en el marco de la Conference League. El encargando de generar las novedades del lateral antioqueño fue el propio Oliver Glasner.

Así fue como en conferencia de prensa, el director técnico de la escuadra del sur de Londres precisó que Muñoz está en óptimas condiciones y viajó con el equipo a Lárnaca, sede del compromiso por la vuelta de los octavos de final del certamen de la UEFA. Glasner avisó que está apto para jugar este jueves 19 de marzo.

El timonel austriaco, al servicio del Palace, no sólo entregó la actualidad con respecto al estado físico del colombiano, sino de los otros integrantes del plantel que están recuperándose de lesiones.

Daniel Muñoz volvió a ser convocado por Crystal Palace tras superar una lesión en el hombro. X de @CPFC

"Daniel Muñoz está en condiciones de jugar (frente al AEK Larnaca)", esas fueron las palabras de Glasner, en su intervención con los medios de comunicación, cuando le consultaron por el futbolista 'cafetero'.



A continuación, el DT del Crystal Palace precisó que "Dean Henderson, lamentablemente, no. Todavía no se encuentra bien. Por lo tanto, hemos decidido que se quede en Londres".

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Además, en las redes sociales de las 'águilas' compartieron una serie de fotografías destacando la vuelta a la convocatoria de Daniel Muñoz. Jefferson Lerma también fue citado para este duelo de la Conference League.



¿Qué tenía Daniel Muñoz y por qué no había jugado con Crystal Palace?

Recordemos que el oriundo de Amalfi se lesionó el hombro derecho, luego de una fuerte caída en compromiso entre su equipo y Tottenham el pasado 5 de marzo. Aunque Oliver Glasner había indicado que podría volver a jugar contra el Leeds, finalmente no apareció en la convocatoria.

Lo cierto es que este retorno de Muñoz a las canchas no sólo da alegría y regocijo en su club, sino a su vez en las toldas de la Selección Colombia que en las próximas horas dará a conocer la lista de convocados para los compromisos preparatorias frente a Croacia y Francia de cara al Mundial 2026.



¿A qué hora es AEK Larnaca vs. Crystal Palace?

Este partido por la vuelta de los octavos de final de la Conference League se jugará este jueves 18 de marzo en el ΑΕΚ Arena, en la ciudad de Lárnaca, Chipre, a partir de las 12:45 del día, en horario de Colombia. Se podrá ver EN VIVO por TV en Disney+Premium. Esta serie va 0-0.