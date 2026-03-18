Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hay alegría en Crystal Palace y Selección Colombia; "Daniel Muñoz está en condiciones de jugar"

Hay alegría en Crystal Palace y Selección Colombia; "Daniel Muñoz está en condiciones de jugar"

Desde el Crystal Palace reportaron este miércoles novedades sobre Daniel Muñoz, quien se estaba recuperando de una lesión en el hombro.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en Crystal Palace.
Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en Crystal Palace.
X de @CPFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad