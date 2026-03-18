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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y una asistencia para el gol de Lennart Karl, en Bayern Múnich vs Atlanta, por Champions

Luis Díaz y una asistencia para el gol de Lennart Karl, en Bayern Múnich vs Atlanta, por Champions

Al minuto 56 del partido en el estadio Allianz Arena, el colombiano Luis Díaz se la dejó servida al joven atacante alemán, quien definió de buena manera tras la habilitación del guajiro.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champions League.
Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champions League.
AFP

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