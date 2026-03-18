Luis Díaz y una asistencia para el gol de Lennart Karl, en Bayern Múnich vs Atlanta, por Champions

Bayern Múnich nuevamente le pasó por encima al Atalanta en los octavos de final de la Champions League, y Luis Díaz dijo presente con una asistencia para el tercer tanto de la noche en el Allianz Arena.

Al minuto 56 hubo una jugada colectiva de los bávaros, con calidad, velocidad y mucha precisión, que llegó a los pies del nacido en Barrancas, quien se acomodó y se la sirvió al joven alemán Lennart Karl.

Así fue la asistencia de Luis Díaz en el gol de Lennart Karl, en Bayern Múnich vs Atalanta: