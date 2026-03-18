Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y otro 'partidazo' con Bayern; golazo y asistencia en 4-1 sobre Atalanta en Champions

Luis Díaz y otro 'partidazo' con Bayern; golazo y asistencia en 4-1 sobre Atalanta en Champions

El guajiro volvió a ser figura con Bayern Múnich, en compromiso por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Bayern avanzó a la siguiente ronda y se medirá al Real Madrid.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League.
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Atalanta por la Champions League.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad