Luis Díaz y otro 'partidazo' con Bayern; golazo y asistencia en 4-1 sobre Atalanta en Champions

Luis Díaz volvió a tener otro partidazo con Bayern Múnich, esta vez en la Champions League. El guajiro brilló en el compromiso de vuelta por los octavos de final frente al Atalanta, al marcar un golazo y reportarse con una asistencia en el 4-1 en el Allianz Arena. La serie global contra el elenco italiano quedó 10-2.

Al compromiso de este miércoles, los dirigidos por Vincent Kompany llegaban con la renta a favor de 6-1, pero no se confiaban, y por ello, desde el pitazo inicial salieron a certificar la clasificación a la siguiente ronda del máximo torneo de clubes en Europa.

Harry Kane fue el encargado de abrir la contienda por la vía del penalti, al minuto 26. En su segunda oportunidad desde el punto blanco logró vencer a Marco Sportiello, quien en la primera ejecución del inglés, se había adelantado. Precisamente, el '9' de los 'bávaros' repitió en el tanteador a los 54 de juego y dar la llave por sentenciada.

Bayern Múnich se impuso al Atalanta en la Champions League. Getty

El tercero de los dueños de casa fue obra de Lennart Karl, a pase de Luis Díaz. El oriundo de Barrancas asistió con precisión al joven alemán, que a los 56', hizo estallar a los espectadores en las tribunas.



Pero faltaba la magia de Díaz Marulanda. El extremo decretó el 4-0 en el tablero con un golazo, al picarle el balón al arquero del Atalanta. El número '14' quedó 'mano a mano' con el guardameta del Atalanta y definió posteriormente con calidad. 'Lucho' no para de inflar las redes contrarias con Bayern esta temporada; los aplausos llegaron en las gradas del Allianz Arena.

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La 'dea' decoró el marcador por intermedio de Lazar Samardžić, al minuto 85.

Ahora, Luis Díaz y compañía se enfrentarán al más veces ganador de la Champions League en los cuartos de final, el Real Madrid.



Reviva acá el golazo de Luis Díaz HOY con Bayern Múnich vs. Atalanta:

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