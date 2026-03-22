Jhon Arias, el "motor y estrella de Palmeiras", en triunfazo contra Sao Paulo por el Brasileirao

Palmeiras amplió este sábado su ventaja como líder de la liga brasileña, tras ganar 1-0 al São Paulo con un gol del colombiano Jhon Arias, en la octava jornada del campeonato.

El equipo comandado por Abel Ferreira se pone con 19 puntos en la clasificación, tres más que el São Paulo, al que hasta ahora aventajaba solo por número de goles.

Con el resultado del derbi paulista, el Palmeiras suma seis victorias en los últimos ocho partidos y emerge como el rival a batir en esta primera mitad de temporada.

Jhon Arias es campeón del Campeonato Paulista, con Palmeiras. Foto: Getty Images.

Y es que, a los cinco minutos de arrancar el encuentro, Arias adelantó al equipo tras protagonizar un rápido contraataque, señal de que el colombiano finalmente empieza a adaptarse pese a las dudas iniciales.



El delantero marcó su primer gol para el Palmeiras esta semana contra el Botafogo, después de seis partidos en blanco desde que fue fichado por una suma millonaria procedente del Wolverhampton inglés.

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Evidentemente, esta gran actuación del ‘cafetero’ no fue pasada por alto para la prensa brasileña, que destacó la labor hecha por Arias, que se estará uniendo a la concentración de la Selección Colombia en las próximas horas.

“Jhon Arias abrió el marcador con un golazo en el minuto 6 de la primera parte. Pudo haber ampliado la ventaja en la siguiente jugada, pero su disparo se fue desviado. Fue el motor del equipo, la principal fuente de gol, y también ayudó en defensa, como siempre. Incluso recibió una tarjeta amarilla al final, pero fue la estrella del Palmeiras en el partido”, indicó en su reseña el portal ‘Globo Esporte’, destacando al colombiano con una calificación de 8.5 sobre diez.

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En el medio brasileño consideraron al futbolista de 28 años como una de las “estrellas y motor del equipo” en lo que fue el triunfo contra Sao Paulo; hecho importante, teniendo en cuenta que, luego de varios meses difíciles en el fútbol europeo, nuevamente se está reencontrando con su mejor versión futbolística. Ahora, en el Brasileirao.

Respecto al desarrollo del encuentro, São Paulo dominó la posesión del balón, no consiguió transformar eso en oportunidades de gol claras y se vio constantemente a merced de los contraataques del rival.

Jhon Arias en Palmeiras vs. Capivariano. Palmeiras.

En la segunda parte, Abel Ferreira fue expulsado por reclamarle de forma insistente al árbitro sobre lo que consideró una falta no pitada contra Arias.

Con todo, el equipo no bajó la guardia y, con el refuerzo de un Vitor Roque recién entrado al campo, mantuvo su ventaja en el marcador hasta el pitido final.

