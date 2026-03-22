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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias, el "motor y estrella de Palmeiras", en triunfazo contra Sao Paulo por el Brasileirao

Jhon Arias, el "motor y estrella de Palmeiras", en triunfazo contra Sao Paulo por el Brasileirao

El colombiano es centro de elogios en territorio brasileño, luego de liderar a Palmeiras en importante triunfo, anotando un golazo y siendo el 'motor' del cuadro 'verdao'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Jhon Arias, extremo colombiano del Palmeiras.
Jhon Arias, extremo colombiano del Palmeiras.
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