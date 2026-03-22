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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de goleadores de la Liga Betplay y cómo van Rodrigo Contreras y Alfredo Morelos

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Liga Betplay y cómo van Rodrigo Contreras y Alfredo Morelos

Luego de anotar en el marco del inicio de la jornada número trece; tanto el goleador argentino, como el cordobés, entraron de lleno en la pelea directa por ser el máximo artillero.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional
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Colprensa

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