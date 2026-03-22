Cómo quedó la tabla de goleadores de la Liga Betplay y cómo van Rodrigo Contreras y Alfredo Morelos

El pasado sábado 21 de marzo, inició la jornada número trece de la Liga BetPlay I-2026, en el fútbol colombiano, con dos partidazos que dejaron a dos grandes protagonistas.

Se trata de Rodrigo Contreras y Alfredo Morelos; dos delanteros que, además de estar luchando por un cupo a las finales del rentado local para este primer semestre; también están concentrados en una distinción personal y es la de convertirse en los goleadores del torneo.

Y es que, luego de trece partidos disputados en la Liga; tanto el argentino como el cordobés están dentro del top 10 de artilleros en el campeonato, que se mantiene muy reñida entre varios nombres, que buscan hacerse con ese premio individual.

Esta disputa se puso más 'mano a mano' el pasado sábado, cuando Contreras y Morelos jugaron con sus respectivos equipos, anotando y agrandando su cuota goleadora en la Liga BetPlay I-2026.



El argentino, que enfrentó a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales; anotó un tanto en el triunfo 1-4 con Millonarios, para llegar a las seis anotaciones, que lo ubican en la novena posición, de la tabla de artilleros en el fútbol colombiano.

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Tabla de goleadores de la Liga BetPlay I-2026

