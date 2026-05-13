A qué hora juega HOY Minnesota, de James Rodríguez, frente a Colorado; será de punto final

La estancia de James Rodríguez en la Major League Soccer con el Minnesota United tendrá un punto final. El talentoso volante colombiano jugará su último compromiso con los 'loons', este miércoles 13 de mayo, según lo revelado por la prensa estadounidense: Colorado será el rival del '10' cucuteño y compañía del elenco de la Conferencia Oeste.

Hay que precisar que Rodríguez Rubio vio acción el pasado domingo, en lo que fue el empate a dos goles en condición de local frente al Austin FC. El '10' ingresó para la segunda parte, al minuto 63, al campo de juego del Allianz Field en lugar de su compañero, Tomás Alejandro Chancalay. Inmediatamente entró al césped, el exReal Madrid evidenció sus condiciones y se reportó con dos asistencias.

Lo cierto es que el duelo frente a Colorado, también el Allianz Field, será el adiós de James David en la MLS. Minnesota se ubica en la quinta posición de la tabla general de la Conferencia Oeste con 21 puntos, en doce compromisos disputados. San José Earthquakes es el líder con 29 enteros.

James Rodríguez celebra con el Minnesota United Minnesota United Oficial

A qué hora juega HOY Minnesota United, de James Rodríguez, frente a Colorado por la MLS

En ese orden de ideas, este compromiso por una nueva jornada de la Major League Soccer está establecido para este miércoles 13 de mayo, en el Allianz Field, estadio ubicado en la ciudad de Saint Paul, estado de Minnesota, y con un horario fijado en Colombia de las 7:30 de la noche.



Como es habitual, este duelo se podrá ver EN VIVO por TV en la plataforma de 'streaming' de Apple TV. Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com, podrá encontrar las jugadas virales, goles y asistencias con respecto a James Rodríguez.

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Después de este compromiso, el capitán de la Selección Colombia se uniría a la concentración de la 'tricolor' para preparar lo que será su participación en el Mundial 2026.