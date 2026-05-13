Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Minnesota, de James Rodríguez, frente a Colorado; será de punto final

A qué hora juega HOY Minnesota, de James Rodríguez, frente a Colorado; será de punto final

James Rodríguez tiene acción HOY con Minnesota United en la MLS, partido que se prevé como despedida para el colombiano en el certamen norteamericano. ¡Progrémese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de may, 2026
Comparta en:
James Rodríguez en Minnesota United vs. Austin.
James Rodríguez en Minnesota United vs. Austin.
Getty Images.

La estancia de James Rodríguez en la Major League Soccer con el Minnesota United tendrá un punto final. El talentoso volante colombiano jugará su último compromiso con los 'loons', este miércoles 13 de mayo, según lo revelado por la prensa estadounidense: Colorado será el rival del '10' cucuteño y compañía del elenco de la Conferencia Oeste.

Hay que precisar que Rodríguez Rubio vio acción el pasado domingo, en lo que fue el empate a dos goles en condición de local frente al Austin FC. El '10' ingresó para la segunda parte, al minuto 63, al campo de juego del Allianz Field en lugar de su compañero, Tomás Alejandro Chancalay. Inmediatamente entró al césped, el exReal Madrid evidenció sus condiciones y se reportó con dos asistencias.

  1. Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
    Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia.
    Getty Imágenes
    Selección Colombia

    Néstor Lorenzo, en crucial rueda de prensa a días del Mundial 2026; atentos a sus anuncios

  2. Barcelona se adjudicó una nueva Liga de España.
    Barcelona se adjudicó una nueva Liga de España.
    Getty Imágenes
    Gol Caracol

    "¿Siete ligas robadas del Barcelona?; todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años"

Lo cierto es que el duelo frente a Colorado, también el Allianz Field, será el adiós de James David en la MLS. Minnesota se ubica en la quinta posición de la tabla general de la Conferencia Oeste con 21 puntos, en doce compromisos disputados. San José Earthquakes es el líder con 29 enteros.

James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez celebra con el Minnesota United
Minnesota United Oficial

A qué hora juega HOY Minnesota United, de James Rodríguez, frente a Colorado por la MLS

En ese orden de ideas, este compromiso por una nueva jornada de la Major League Soccer está establecido para este miércoles 13 de mayo, en el Allianz Field, estadio ubicado en la ciudad de Saint Paul, estado de Minnesota, y con un horario fijado en Colombia de las 7:30 de la noche.

Como es habitual, este duelo se podrá ver EN VIVO por TV en la plataforma de 'streaming' de Apple TV. Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com, podrá encontrar las jugadas virales, goles y asistencias con respecto a James Rodríguez.

Publicidad

Después de este compromiso, el capitán de la Selección Colombia se uniría a la concentración de la 'tricolor' para preparar lo que será su participación en el Mundial 2026.

  1. Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
    Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 5 del Giro de Italia 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    Einer Rubio, protagonista en el Giro de Italia; se lució en la montaña de la etapa 5

  2. Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
    Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe.
    COLPRENSA.
    Fútbol Colombiano

    De Hugo Rodallega para Néstor Lorenzo; "siempre respeto, pero soy un colombiano más"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

Minnesota United

MLS

Publicidad

Publicidad

Publicidad