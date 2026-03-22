Natalia Linares, brillante en el Mundial de atletismo 2026; ganó medalla de bronce

La colombiana Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de salto de longitud del Mundial de atletismo bajo techo, este domingo en Torun (Polonia) en una prueba que dominó la portuguesa Agate de Sousa, con una marca de 6,92 en su quinto intento.

Linares subió al tercer escalón del podio con un salto de 6,80 metros, su mejor marca de la temporada. La plata se la llevo la italiana Larissa Iapichino (6,87 m).

La atleta colombiana suma esta medalla al bronce que logró también en el Mundial de Atletismo al aire libre, en septiembre en Tokio.

Natalia Linares, deportista colombiana, ganó una medalla de bronce en el Mundial en salto de longitud Getty Images

Linares lideró la prueba en las dos primeras rondas con un salto de 6,79 m y otro de 6,80 m, pero De Sousa se hizo con el liderato en el tercer turno con un intento de 6,82 m.



En la quinta ronda, Iapichino saltó hasta los 6,84 m para situarse segunda, mientras que De Sousa alcanzaba los 6,92 m que le dieron el oro.