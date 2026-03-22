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Gol Caracol  / Más Deportes  / Natalia Linares, brillante en el Mundial de atletismo 2026; ganó medalla de bronce

Natalia Linares, brillante en el Mundial de atletismo 2026; ganó medalla de bronce

A sus 23 años, la atleta colombiana, Natalia Linares, demuestra que está para grandes cosas y su presencia en los Juegos Olímpicos 2028, en Estados Unidos, está cada vez más cerca.

Por: AFP
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Natalia Linares, atleta colombiana, ganó medalla de bronce en el Mundial en salto de longitud
Natalia Linares, atleta colombiana, ganó medalla de bronce en el Mundial en salto de longitud
Getty Images

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