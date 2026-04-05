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Gol Caracol  / Manchester City se quedará sin una de sus figuras; dejará el club a final de la temporada

Manchester City se quedará sin una de sus figuras; dejará el club a final de la temporada

"Toda buena historia tiene un final y espero que disfrute estos últimos meses y que tenga una buena despedida", expresó una voz autorizada en el Manchester City.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Manchester City es uno de los clubes importantes en Inglaterra.
Manchester City es uno de los clubes importantes en Inglaterra.
Getty Imágenes

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