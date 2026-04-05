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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Colombia 0-0 Ecuador

Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Colombia 0-0 Ecuador

La Selección Colombia tuvo su debut en el Sudamericano Sub-17 que se juega en Paraguay, con un empate a cero goles. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A del certamen!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Acción de la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano de la categoría, en Paraguay.
Acción de la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano de la categoría, en Paraguay.
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