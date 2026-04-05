Cómo quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Colombia 0-0 Ecuador

La Selección Colombia tuvo este domingo su debut en el Sudamericano Sub-17 que se efectúa en tierras paraguayas. Los dirigidos por Fredy Hurtado no pasaron del empate a cero goles contra su similar de Ecuador, en partido por el Grupo A.

Hay que indicar que la 'tricolor' jugó con un futbolista más desde el minuto 49, luego de la expulsión de Nixon Ayoví por doble tarjeta amarilla en el seleccionado ecuatoriano. El combinado de nuestro país no supo aprovechar este factor en el campo de juego del Estadio CARFEM, en Ypané; incluso, la 'tri' se vio mucho mejor tácticamente, pese al hombre menos, pudo haberse quedado con los tres puntos.

En el primer tiempo, la Selección Colombia Sub-17 tuvo una acción con un cabezazo de Santiago Vallecilla, previo a un córner. La pelota fue evacuada de gran manera al tiro de esquina por el golero ecuatoriano, Vaca. Luego, una hubo intención de media distancia, pero sin generar mayor peligro al pórtico de la 'tri'.

Colombia vs. Ecuador en el Sudamericano Sub-17. X de @LaTri

Por el lado de Ecuador, tuvo en Pabón a su hombre más desequilibrante en el frente de ataque. El número '19' se perdió una clara oportunidad de gol frente al arco de Colombia custodiado por Luigi Ortiz; definió por encima.



Para la etapa complementaria, los equipos se dividieron la posesión del balón, pero sin profundidad para los colombianos.

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El reloj corrió y ambas escuadras hicieron modificaciones, sobre todo después de la roja para Ayoví en la 'tri'. Así como en el primer tiempo, Colombia apostó a la media distancia, aunque también buscó por la vía aérea con Caicedo, quien tuvo una pelota en el palo.

Ecuador, por su parte, en cada intento al ataque causó peligro al pórtico de Ortiz. En una de esas jugadas, hubo un remate de más de 40 metros, que por poco sorprende al arquero colombiano, quien retrocedió y evacuó el balón al tiro de esquina.

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Finalmente, el marcador se mantuvo 0-0 hasta el final, dejando cosas por corregir para el siguiente reto contra Chile el martes. Por su parte, la 'tri' ya ha sumado en sus dos salidas y ahora se alista para enfrentar a Uruguay.



El otro partido de la jornada en el Grupo A

Más tarde este domingo, rivalizarán Uruguay y Paraguay. Este juego será a las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país.

Acción de juego en el duelo entre la Selección Colombia vs. Ecuador, por el Sudamericano Sub-17. Foto: FCF.

Tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub-17