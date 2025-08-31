Jhon Córdoba, imparable con Krasnodar: vea su gol al CSKA Moscú, llega 'fino' a Selección Colombia

Jhon Córdoba es uno de los delanteros de nuestro país que no para de inflar las redes rivales en el fútbol del 'viejo continente'. El atacante de la Selección Colombia se reportó en el marcador con Krasnodar que visitó este domingo 31 de agosto al CSKA Moscú, escuadra que tiene en sus filas a otro 'cafetero', Daniel Ruiz.

El tanto de Córdoba, quien fue convocado por Néstor Lorenzo para los dos últimos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela, se presentó antes que finalizara el primer tiempo y por la vía aérea.

Tras un tiro de esquina, Jhon se levantó por los aires y le ganó a sus marcadores, para de cabeza, decretar el 1-1 parcial en el marcador en el Arena CSKA, a los 44 de juego.



Vea acá el gol de Jhon Córdoba HOY con Krasnodar en su visita al CSKA Moscú: