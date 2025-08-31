Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Córdoba, imparable con Krasnodar: vea su gol al CSKA Moscú, llega 'fino' a Selección Colombia

Jhon Córdoba, imparable con Krasnodar: vea su gol al CSKA Moscú, llega 'fino' a Selección Colombia

Una nueva anotación de Jhon Córdoba con el Krasnodar en la Liga de Rusia y el mismo llegó por la vía área. ¡Veá acá el tanto que le marcó al CSKA Moscú!

Jhon Córdoba en acción de juego con Krasnodar frente al CSKA Moscú por la Liga de Rusia.
X de @FCKrasnodar
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2025 11:14 a. m.