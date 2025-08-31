Primeras pistas de la lesión de Jhon Durán con Fenerbahçe; ¿ahora qué pasó?

Jhon Durán terminó el partido que enfrentó al Fenerbahçe contra el Benfica, lesionado. El delantero entró de cambio para la segunda parte en el Estadio Da Luz, pero en los últimos instantes del juego por la vuelta de los 'play-offs' de la Champions League se quejó de dolor, mismo que lo apartó del próximo reto de los 'canarios amarillos' en la Superliga de Turquía.

Además, hay que precisar que su nombre tampoco apareció en el listado de los convocados por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para los encuentros decisivos frente a Bolivia, en Barranquilla, y contra Venezuela, en pro de lograr su clasificación a la Copa del Mundo 2026.

Antes del juego del Fenerbahçe contra Gençlerbirliği, el formado en la cantera del Envigado Fútbol Club generó noticias, se dieron a conocer las primeras pistas de su lesión. ¿Qué fue lo que pasó con Jhon Durán?

En ese orden de ideas, según reportó el periodista del tabloide, 'A Spor', Erdem Akbaş, "Jhon Durán y Nelson Semedo son baja de la convocatoria por lesión", mismo reporte que complementaron en el diario 'Ajansspor', este domingo 31 de agosto.

Jhon Jáder Durán ya conoce rivales para Europa League. Foto: Fenerbahce.

"¡Aquí está la última situación de Jhon Durán!", titularon de inicio en su informe, y a continuación procedieron a indicar que "el delantero, de 21 años, se sometió hoy a una resonancia magnética. Los resultados se conocerán próximamente".

El crédito de esa información se le dieron al comunicador turco, Yağız Sabuncuoğlu, quien agregó que "el dolor de Jhon Durán persiste", por lo que "no fue convocado para la concentración del Fenerbahçe".

Por lo tanto, queda esperar sobre el reporte médico detallado de la gran estrella del elenco 'amarillo' de la ciudad de Estambul, qué dicen desde el Fenerbahçe y si el tema de su lesión es grave, y en el caso de ser así, si se perdería algún juego.

― Jhon Duran ve Nelson Semedo sakatlığı sebebiyle kadroda yok.

― Diego Carlos, Como ile kiralık olarak anlaşmak üzere.

― Djiku, Spartak Moskova ile transfer görüşmelerinde ciddi mesafe katetti.

― Yusuf Akçiçek'in Al-Hilal'e transferi muhtemel gözüküyor.



🎙️ A Spor Muhabiri… pic.twitter.com/lTwAKdJbha — A Spor (@aspor) August 31, 2025

Recordemos que tras no clasificar a la fase de liga de la Champions League, José Mourinho no continuó en el banco técnico del club turco, que está llamado a ser protagonista en los torneos que enfrenta. Durán le dejó un sentido mensaje al entrenador portugués en sus redes sociales y le agradeció el tiempo compartido.

"Estuve contigo poco tiempo, pero muchas gracias por todo míster, eres un excelente profesional y un gigante técnico, muy feliz de compartir contigo y aprender de uno de los más grandes del mundo. Que todo vaya bien, gracias míster", escribió el delantero colombiano en su perfil personal de Instagram.