Se filtró la nueva camiseta de la Selección Colombia para 2026; tendrá mariposas

Por estos días ya se vive ambiente de Selección Colombia con la convocatoria de 26 jugadores dada por Néstor Lorenzo y con el inicio de la concentración en Barranquilla desde el sábado, por lo que todo es noticia alrededor de la ‘tricolor’.

Sumado a lo deportivo ahora se conoció en las últimas horas la que sería la nueva camiseta del equipo nacional para las competencias del próximo año, en especial si se asegura el cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.



Así será la nueva camiseta de la Selección Colombia

La página especializada en indumentarias de equipos ‘FootyHeadlines’ filtró este domingo la casaca que llevaría la ‘tricolor’ para el Mundial de 2026 y que sería presentada en el mes de noviembre para que se empiece a usar en los compromisos previos al certamen orbital.

Lo más curioso de la nueva camiseta de la Selección Colombia y lo que destacan en el citado portal es que tiene un “exclusivo estampado de mariposas, que rinde homenaje al escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez”, y que además tienen un significado especial porque son “símbolo de esperanza, cambio y amor”.

De esta manera, la marca patrocinadora del combinado de nuestro país, conservó los tres colores representativos de la bandera -amarillo, azul y rojo-, por supuesto con el amarillo siendo el más predominante.

Nueva camiseta Selección Colombia - Foto: Footy Headlines

La camiseta “presenta una base amarilla vibrante con detalles en azul y rojo que reflejan la bandera colombiana. El color rojo se utiliza para las tres rayas grandes, mientras que el azul se utiliza para el logotipo de Adidas además de los detalles del cuello y los puños de las mangas”, cerraron en la explicación sobre los detalles de la nueva indumentaria de nuestra Selección.

💣🇨🇴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Colombia 2026 World Cup Home Kit Leaked: https://t.co/PB66N5cxny — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 31, 2025

Mientras tanto la actual camiseta se usará para los dos últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas contra Bolivia (4 de septiembre) y Venezuela (9 de septiembre), y también para los encuentros preparatorios que tiene la ‘tricolor’ frente a México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre).



¿Cuándo juega la Selección Colombia

El equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo se va uniendo en Barranquilla en la concentración para el partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia, programado para el jueves 4 de septiembre (6:30 p.m.), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Luego, el próximo martes 9 de septiembre la ‘tricolor’ se medirá a Venezuela por la jornada 18 de los clasificatorios (6:30 p.m.), en el estadio Monumental de Maturín. Recuerde que ambos partidos se podrán ver, como siempre, EN VIVO por Gol Caracol, nuestra app de Ditu y www.golcaracol.com y plataformas digitales.