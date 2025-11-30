Jhon Córdoba se vuelve leyenda en el Krasnodar; se inscribió en la historia del club

El fútbol ruso fue testigo este domingo de la consolidación de un artillero 'cafetero'. Jhon Córdoba ha inscrito su nombre en letras de oro en la historia del Krasnodar al convertirse en su máximo goleador de todos los tiempos. Con su anotación en el encuentro frente al Krylia Sovetov, por la Liga Premier de Rusia, el potente atacante alcanzó la impresionante cifra de 69 goles, superando así la marca de 68 tantos que ostentaba el ruso Fedor Smolov.

La anotación que selló el récord llegó en el minuto 61 del compromiso. En una jugada que resumió su estilo, Córdoba demostró toda su potencia física: tras recibir un balón dentro del área, logró aguantar la marca de un defensor rival con su corpulencia y, en un movimiento rápido y certero, se giró para sacar un remate raso imparable que se coló en la portería del Krylia Sovetov. Su característico instinto dentro del área salió a flote para celebrar el histórico tanto, una hazaña que le tomó apenas unos años en lograr desde su llegada al club. Este hito no solo es una medalla personal para el chocoano, sino que también realza la presencia de los colombianos en las grandes ligas europeas, sumando a Córdoba a la élite de delanteros que dejan una huella indeleble en el extranjero.

La marca de Smolov, establecida entre 2015 y 2018, era considerada una de las más prestigiosas del club, con un promedio goleador envidiable. Sin embargo, el ímpetu y la constancia de Córdoba, que ha sido el referente ofensivo indiscutible del Krasnodar en las últimas temporadas, han reescrito el libro de récords. El colombiano se ha ganado a la afición no solo con sus números, sino con su compromiso y su estilo de juego combativo, que lo convierten en un martillo constante para las defensas rivales.



Esta gesta llega en un momento de gran relevancia para el Krasnodar, que lucha por mantenerse en la cima de la clasificación rusa. El aporte goleador de Córdoba es vital para las aspiraciones del equipo de conseguir su segundo título de liga, elevando el valor de cada uno de sus goles más allá de la simple cifra.

El registro de 69 anotaciones es un testimonio del poder goleador de Jhon Córdoba, consolidando su legado como un pilar en la ofensiva de 'los toros' y asegurando que su nombre será recordado por siempre en la historia del equipo. El reto ahora es seguir ampliando la marca, con la mira puesta en llevar al club a la gloria nuevamente en el balompié ruso.