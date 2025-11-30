Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Barcelona no están conformes con el rendimiento del club; hablan de cinco claves para ser mejores

En Barcelona no están conformes con el rendimiento del club; hablan de cinco claves para ser mejores

Pese a la victoria 3-1 del Barcelona frente al Alavés, el técnico Hansi Flick admitió que no están en su mejor nivel, y desde ya dicen cinco aspectos para aumentar su rendimiento.

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Barcelona, en el partido frente a Alavés
Barcelona, en el partido frente a Alavés
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad