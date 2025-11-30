Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal y el emotivo momento con su padre luego ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Jorge Carrascal y el emotivo momento con su padre luego ganar la Copa Libertadores con Flamengo

El jugador colombiano disputó los 90 minutos en la victoria de Flamengo sobre Palmeiras, resultado que significó la cuarta Copa Libertadores en la historia del ‘mengão’.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal, jugador colombiano de Flamengo, en un partido de Copa Libertadores
Jorge Carrascal, jugador colombiano de Flamengo, en un partido de Copa Libertadores
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad