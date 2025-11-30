Síguenos en:
Veedores de diez clubes del fútbol colombiano, ojo abierto en torneo infantil y juvenil en Boyacá

El Torneo Nuevas Estrellas comenzará este lunes y además de las competencias en la cancha, se tendrá un espacio académico con un DT de paso por Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Fútbol de infantiles y juveniles tendrá su espacio en Boyacá
Fútbol de infantiles y juveniles tendrá su espacio en Boyacá - Foto:
Cortesía

