Veedores de diez clubes del fútbol colombiano, ojo abierto en torneo infantil y juvenil en Boyacá

En la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, se jugará del 1 al 6 de diciembre la segunda versión del torneo Nuevas Estrellas, con la participación de 54 equipos de diferentes regiones del país y en categorías desde la infantil hasta la juvenil.

En acción estarán jóvenes talentos procedentes de Bogotá y de departamentos como Cundinamarca, Santander, Risaralda, Meta, Casanare y de tierras boyacenses, reuniendo más de 1.000 jugadores que están en su proceso de formación y que buscan oportunidades de ser vistos por clubes profesionales de Colombia.

Y en ese sentido, uno de los principales atractivos tiene que ver con que la presencia de entrenadores de varios clubes del Torneo y la Liga Betplay como son los casos de Deportes Tolima, Junior de Barranquilla, Llaneros, Envigado, Real Cundinamarca, Bogotá F.C., Patriotas, Cúcuta Deportivo y Real Santander.

"La verdad es que estamos satisfechos y contentos con este espacio que abrimos para que los nuevos talentos tengan competencia a buen nivel y además, porque logramos gestionar la presencia de veedores de equipos profesionales, con el fin de que se puedan abrir oportunidades de cara al futuro", explicó Francisco Lagos, alma y vida de la organización del torneo.



Pero además de las competencias en la cancha, también se tendrá un espacio académico con una conferencia que ofrecerá el profesor Jorge 'Chamo' Serna, quien fue técnico de la Selección Colombia Sub-15 en torneos sudamericanos y con paso en procesos de formación por equipos como Santa Fe, Millonarios y La Equidad. 'Criterios para la selección y captación de talentos en el fútbol juvenil' será el enfoque del material que presentará Serna, quien es en la actualidad líder de capacitación de licencias de la FCF.

Al respecto, Lagos agregó que "lo que queremos es hacer un aporte desde diferentes campos en el fútbol de divisiones menores y en esto, es importante decir que tenemos a un profesional como el profesor Serna, quien acaba de llegar de Europa en donde estuvo en un curso de actualización".

La primera semana de diciembre veedores del fútbol profesional verán nuevos talentos en Boyacá Cortesía