Jhon Durán concretó su plan fuga de Fenerbahçe y cambiará de nuevo de equipo; detalles del negocio

El nuevo destino del colombiano Jhon Durán ya parece estar definido luego de los detalles que entregaron en las últimas horas desde el 'viejo continente'. El delantero habría solucionado, junto a su agente, su salida de Fenerbahçe, de Turquía, y estaría a pocas horas de aterrizar en el fútbol de Rusia.

"¡Jhon Durán al Zenit de San Petersburgo, allá vamos! Los clubes ya han completado los trámites. El Fenerbahçe rescinde el préstamo del Al Nassr, nuevo traspaso del Al Nassr al Zenit para Durán. El Lille nunca fue una opción viable, Durán se incorporará en calidad de cedido, SIN cláusula de opción de compra", fue la información que entregó Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes.

De concretarse su llegada, Zenit será el tercer club por el que pasa el joven jugador en apenas un año. Fueron seis meses en Al-Nassr, otros seis meses en Fenerbahçe y ahora comenzaría su nueva aventura con el conjunto ruso que cuenta en sus filas con el colombiano Wilmar Barrios.

Otro dato no menor, es que Durán llega para reemplazar a otro cafetero. Se trata de Mateo Cassierra, quien se marchó al Atlético de Mineiro, tras anotar 49 goles y dar 23 asistencias, en 127 juegos con Zenit entre 2022 y 2025.



Durán ya habría llegado a Rusia

Este jueves, a muy tempranas horas, el periodista Santi Aouna confirmó la versión de Romano y dejó en claro que el canterano del Envigado FC ya se estaba desplazando hacia el país europeo.

"En las últimas horas del mercado francés, el LOSC lo intentó. Los Dogues negociaron un préstamo durante mucho tiempo, antes de tener que abandonar el expediente, incapaces de asumir el salario faraónico del exjugador del Villa. Según nuestra información, Jhon Durán finalmente rompió su préstamo con Fenerbahçe esta mañana. Actualmente está en un vuelo hacia el aeropuerto de San Petersburgo.

El colombiano firmará con el Zenit en cesión hasta el final de la temporada. Un refuerzo sólido para el actual segundo puesto en la Premier League rusa, y una nueva etapa en la carrera decididamente atípica del delantero de 22 años", reveló.