"Kevin Castaño, relegado en River Plate; sin demostrar su valor de 14 millones de dólares"

El nombre de Kevin Castaño era poco sonado en Argentina en marzo de 2025 cuando fue anunciado como nuevo jugador de River Plate. La prensa y la hinchada no daba crédito su fichaje procedente del Krasnodar de Rusia, sin embargo, poco a poco se ganó un espacio y fue pieza clave del medio campo de Marcelo Gallardo. Lo curioso es que para este año no ha tenido minutos y muchos se preguntan si retomará el nivel o quedará relegado al banco de suplentes.

La preocupación surgió desde el portal 'TyC Sports', el cual enfatiza en el alto precio que pagaron por él. "Una de las modificaciones que realizó fue colocar a Fausto Vera, refuerzo del mercado estival, en lugar de Kevin Castaño, un futbolista que costó 14 millones de dólares y que todavía no pudo demostrar su valor en el Millonario. Sin minutos oficiales en lo que va del año, el colombiano sabe que corre de atrás en la consideración del DT, pero está lejos de desmotivarse", remarcó.

Kevin Castaño en River Plate X @RiverPlate

River Plate acumula siete puntos en tres encuentros, tras superar a Barracas Central y Gimnasia, y empatar con Rosario Central. Castaño no apareció en ninguno y todo se debe a los refuerzos que llegaron para este 2026. "Cuando tuvo la oportunidad de salir al mercado, River priorizó el centro del campo como el lugar a reforzar. Llegaron Vera y Aníbal Moreno, que rápidamente se establecieron como titulares junto a Tomás Galván, que aunque no cataloga como refuerzo, no formaba parte del plantel el año pasado", agregó el citado medio.



Dicho esto, la prensa también se pregunta sobre el estado de ánimo del colombiano, pensando en que esta situación lo pueda afectar. No obstante, para sorpresa de muchos, Castaño solo piensa en luchar por el puesto y ganarse a pulso la confianza de Gallardpo. "El fútbol es de momentos, un jugador de la jerarquía de Kevin sabe que entre mejor competencia, mejor se pone la pelea. No está para nada estresado ni preocupado, ni le falta el sueño", contó Sebastián Olarte en charla con el programa radial 'Guardia Alta'.

Cabe recordar, que, hasta la fecha, el volante de la Selección Colombia registra 60 partidos, seis asistencias y un gol con la camiseta de la banda cruzada.