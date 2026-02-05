Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / "Kevin Castaño, relegado en River Plate; sin demostrar su valor de 14 millones de dólares"

"Kevin Castaño, relegado en River Plate; sin demostrar su valor de 14 millones de dólares"

Para este 2026, el colombiano Kevin Castaño no ha sumado minutos en River Plate y en Argentina existe preocupación al tratarse de uno de los fichajes más costosos en la historia del club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de feb, 2026
Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate.
AFP

