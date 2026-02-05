Real Madrid, con un camerino incendiado y los focos puestos en Vinícius Jr y Mbappé

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos en la historia reciente, y esta vez, el problema no parece estar solo en la pizarra táctica, sino en el corazón mismo de Valdebebas. Lo que antes era un ecosistema de armonía y triunfos épicos se ha transformado en un polvorín donde los egos, los gestos de desdén y la pérdida de autoridad del cuerpo técnico amenazan con descarrilar la temporada 2025-2026.

A pesar de la crisis interna, el Real Madrid sigue siendo un competidor de peso, pero los síntomas de agotamiento son evidentes pues que no es líder de la Liga de España, en la que marcha con 54 puntos, uno menos que el líder Barcelona. Y en Champions League, la caída frente a Benfica en la última fecha de la fase de liga los terminó mandando a un repechaje frente al mismo equipo portugués, en el que juega el colombiano Richard Ríos.

Kylian Mbappé fue la figura del Real Madrid contra Olympique de Marsella, tras anotar dos goles AFP

La verdadera "tormenta blanca" se vive puertas adentro. Según los últimos reportes de la prensa internacional, el vestuario parece estar partido a la mitad. La figura de Kylian Mbappé sigue siendo un foco de tensión; su encaje táctico y su actitud en el campo no han terminado de convencer a los pesos pesados del equipo.

Sin embargo, el conflicto ha escalado a un nivel superior con la confrontación abierta de dos pilares del club contra el cuerpo técnico:



Fede Valverde: El uruguayo, conocido por su entrega silenciosa, ha dejado de disimular su incomodidad. Sus recientes declaraciones y gestos en el campo denotan un desacuerdo profundo con las decisiones tácticas y los roles asignados, desafiando una autoridad que antes parecía incuestionable.

Vinícius Jr.: El brasileño, referente absoluto del ataque, también ha protagonizado episodios de tensión. La lucha por el liderazgo ofensivo y las constantes críticas externas parecen haber mermado su paciencia, llevándolo a un choque directo con las directrices del banquillo.

"Lo que antes se ocultaba tras los triunfos, ahora brota sin filtro. Las figuras dejaron de disimular su incomodidad y el vestuario parece partido al medio", señalan analistas deportivos cercanos al club.

El diagnóstico es severo: la pelea de egos y las decisiones fuera de tiempo han encendido la alarma. El cuerpo técnico comandado por Álvaro Arbeloa parece haber perdido el control sobre un grupo de estrellas que priorizan su brillo individual sobre el funcionamiento colectivo.

El Real Madrid se encuentra en una encrucijada peligrosa. Si no logra soldar las grietas de su camerino, la temporada podría terminar no solo sin trofeos, sino con una ruptura estructural de un proyecto que prometía ser una nueva era dorada.

Real Madrid festejando triunfo contra Mónaco, por la Champions League. Foto: AFP.

