Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Qué tantas opciones tiene Lionel Messi de jugar en Newell's?; "imprudente, pero osado negarlo"

¿Qué tantas opciones tiene Lionel Messi de jugar en Newell's?; "imprudente, pero osado negarlo"

En la prensa argentina se ha venido analizando el tema de una posible contratación de Lionel Messi por parte de Newell's, el equipo de sus amores en el fútbol de su país.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, figura de Inter Miami, celebra uno de sus goles en la MLS durante el 2025
Lionel Messi, figura de Inter Miami, celebra uno de sus goles en la MLS durante el 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad