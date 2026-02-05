¿Qué tantas opciones tiene Lionel Messi de jugar en Newell's?; "imprudente, pero osado negarlo"

El nombre de Lionel Messi ocupa todos los días diferentes espacios en la prensa internacional y en las últimas horas se armó toda una revolución en Argentina por unas declaraciones de un directivo de Newell's Old Boys, en las que afirmó que tienen un plan en pro de lograr el fichaje del astro nacido en Rosario para la temporada 2027.

“Estamos trabajando para que Messi pueda jugar en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero hoy no hay nada más que eso”, señaló Juan Medina, vicepresidente del club, en declaraciones 'Todo Noticias'. Y en ese sentido, el diario 'Clarín' publicó este jueves un extenso artículo en el que analiza qué tan viable o no puede ser esa posibilidad.

"Por ahora es más que imprudente afirmarlo. Pero también puede resultar osado negarlo enfáticamente. Mejor ir por partes para entender esta historia", se leyó en uno de los apartados de la mencionada nota.

Sin embargo, hay razones para creer que ese sueño se pueda dar en 2027, como quiera que para esa temporada en la MLS tienen proyectado cambiar su calendario y competir de agosto a mayo, al estilo de Europa.



Lionel Messi, capitán y figura del Inter Miami de la MLS. AFP

"Por lo tanto, entre enero y junio de ese año —mientras en Estados Unidos y Canadá habrá un torneo de transición— se abriría la hendija para que Leo pueda ponerse la camiseta de la Lepra. Aunque para que eso suceda hay mucho camino por recorrer y muchas cuestiones para resolver", se consignó en 'Clarín'.

Pero además de la intención de la 'lepra', también hay que contar con que se deben unir fuerzas en la ciudad de Rosario y en general al fútbol argentino. De igual forma, seguramente se requerirá de patrocinadores para llevar a Messi a competir en su país, cuando ya estará en los 40 años.

Hay que tener en cuenta que 'la Pulga' tiene un contrato firmado con Inter Miami, del que es el principal referente, hasta 2028 y ahora se alista para una nueva temporada en el fútbol estadounidense desde el 21 de febrero próximo, con la mira puesta en el Mundial 2026, en el que Argentina defenderá el título.