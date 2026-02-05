Síguenos en:
¿Podrá el colombiano Christian González emular a Tom Brady y ganar el Super Bowl con los Patriots?

¿Podrá el colombiano Christian González emular a Tom Brady y ganar el Super Bowl con los Patriots?

Christian González, esquinero de los Patriots e hijo de colombianos, sueña con seguir el legado de Tom Brady y Bill Russell mientras se alista para jugar el Super Bowl LX.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de feb, 2026
Christian González, colombiano de los New England Patriots.
Christian González, colombiano de los New England Patriots.
Getty Images.

