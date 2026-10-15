Jhon Durán generó locura tras golazo para Benfica; picó la pelota en penalti contra Celtic

Jhon Durán recibió el respaldo de su técnico en Benfica, este jueves, en el partido de la Europa League frente al Celtic, y cuando iban apenas 2 minutos de juego, hizo que le cometieron un penalti.

El mismo delantero colombiano tomó la pelota y decidió cobrar desde los once pasos, engañando al arquero del elenco escocés, al que le picó el balón y dejó un golazo que sorprendió y generó euforia en el estadio.

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Es el segundo gol de Jhon Durán con Benfica en la actual Europa League. El anterior fue en la fase clasificatoria, frente al Hearts, casualmente también de Escocia.

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Acá el gol de Jhon Durán en Benfica vs Celtic, por Europa League: