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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán generó locura tras golazo para Benfica; picó la pelota en penalti contra Celtic

Jhon Durán generó locura tras golazo para Benfica; picó la pelota en penalti contra Celtic

Este jueves al joven delantero colombiano Jhon Durán, en partido de la Europa League, le cometieron una pena máxima, él mismo tomó la pelota y cobró con calidad y frialdad.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Benfica.
Foto: AFP

Jhon Durán recibió el respaldo de su técnico en Benfica, este jueves, en el partido de la Europa League frente al Celtic, y cuando iban apenas 2 minutos de juego, hizo que le cometieron un penalti.

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El mismo delantero colombiano tomó la pelota y decidió cobrar desde los once pasos, engañando al arquero del elenco escocés, al que le picó el balón y dejó un golazo que sorprendió y generó euforia en el estadio.

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Es el segundo gol de Jhon Durán con Benfica en la actual Europa League. El anterior fue en la fase clasificatoria, frente al Hearts, casualmente también de Escocia.

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Acá el gol de Jhon Durán en Benfica vs Celtic, por Europa League:

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