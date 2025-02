Jhon Durán le respondió fuerte a sus críticos: ¿se fue a Al Nassr por el dinero?

Jhon Durán comenzó su nueva etapa a nivel internacional luego de su sonado traspaso del Aston Villa, de Inglaterra, al Al Nassr , de Arabia Saudita, en un fichaje lleno de millones no solo para el club británico sino por el salario que tendrá el joven futbolista colombiano.

Por supuesto, el controversial y sorpresivo paso del atacante antioqueño al balompié árabe, alejándose del competitivo fútbol europeo ha generado críticas, señalamientos, opiniones y análisis divididos que al parecer han llegado a los ojos y oídos de él, por lo que decidió dar explicaciones de su fichaje por el club en el que milita el astro portugués Cristiano Ronaldo.

“La gente en general y los medios especulan sobre muchas cosas. Yo sólo pienso en mi familia, mi agente y en mí. Sé por qué tomamos las decisiones que tomamos. Mi familia es especialmente importante en estas decisiones. No creo que sea un paso atrás para mí. Me voy a una liga competitiva y hay muchas estrellas aquí”, dijo de entrada Jhon Durán sobre su llegada a Al Nassr.

¿Jhon Durán fue a Al Nassr por el dinero?

El propio futbolista colombiano no se puso con rodeos, fiel a su estilo, al hablar de si los 20 millones de salario que tendrá en el cuadro árabe fueron la clave para dejar Aston Villa.

“En cuanto a la gente que dice que mi motivación es el dinero , me gustaría decirles que no saben nada de mi vida. El dinero no me motiva. Soy un joven y sigo saliendo con mi gente. Tomé esta decisión porque creo que es la mejor y me aseguraré de que así sea”, aseguró de forma contundente Jhon Durán para los que lo critican y dicen que se ‘mueve’ por la plata.

Acá más declaraciones de Jhon Durán, nuevo jugador de Al Nassr:

*Jugar junto a su ídolo, Cristiano Ronaldo

“Estoy muy contento de poder jugar y aprender del mejor jugador del mundo. Es el mejor deportista del mundo. Tener esta oportunidad en mi carrera de trabajar con una estrella tan grande. Espero poder ver acción pronto y aprender todo lo que pueda enseñarme”.

*El crecimiento de la Liga de Arabia Saudita

“Esta liga está tomando un rumbo importante en el mundo. Hay muchos jugadores de Europa que estuvieron en grandes equipos de Europa y que ahora están aquí. Hay grandes estrellas que creo que realmente rendirán. Estoy feliz de descubrir una nueva cultura”.

*Ir a Arabia Saudita no es un retroceso para Jhon Durán

“Hay mucha gente que tiene una idea diferente sobre la liga, pero en general esa gente piensa cosas que no son correctas. En cuanto a la gente que dice que esto es un paso atrás, yo demostraré mi valía en el campo. En el campo es donde hablaré”.