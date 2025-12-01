Jhon Durán marca goles e historia con Fenerbahce; el dato por el que lo recordarán eternamente

Jhon Durán se consagró como la figura de la noche en el clásico de la Liga de Turquía entre Fenerbahce y Galatasaray, salvando a su equipo en los minutos finales para el empate 1-1 definitivo, para rescatar un punto en la lucha por el título del campeonato de dicho país.

Y en medio de la euforia y la relevancia de su golazo de cabeza en el tiempo de adición, este lunes, el nombre del delantero colombiano también hace historia en especial entre los hinchas, porque ha dicho presente en los clásicos de los 'canarios amarillos', dando un triunfo (Besiktas) y en el de las últimas horas, igualando en la agonía del duelo.



Jhon Durán entra en la historia por gol contra Galatasaray

Según Opta, la estadística que logró el delantero colombiano es que "se convirtió en el segundo jugador en la historia del Fenerbahce en marcar sus dos primeros goles en Liga de Turquía contra Galatasaray y Besiktas, después de Dalian Atkinson (septiembre-octubre de 1995)", mostrando su valor en el equipo, apareciendo en los partidos más importante y frente a los rivales más complicados.

Por supuesto, esa estelar actuación de Jhon Durán ha tenido repercusión en la prensa turca, que destaca que "el delantero de 21 años, que fue cedido por Al Nassr a principios de temporada, ha marcado sus dos goles de liga esta temporada en derbis", recordando que "entró como suplente y marcó el gol del empate a 3-2 en el derbi del Besiktas que ganó el Fenerbahce por 3-2", pero que ahora agrandó su presencia al "convertirse en el favorito de la afición al sacudir las redes en el derbi contra Galatasaray".

Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en partido de la Europa League AFP

Lo cierto es que la anotación de este lunes en los minutos finales generó entusiasmo en los hinchas de los 'canarios amarillos', en sus compañeros, cuerpo técnico y claro está en el propio futbolista colombiano, quien tuvo varios gestos en la celebración, acercándose a una tribuna para festejar con algunos seguidores de su equipo.



Sumado a eso, a pesar de la importancia de su golazo en Fenerbahce 1-1 Galatasaray, Jhon Durán se mostró tranquilo en las declaraciones post partido, declarando que "no soy un héroe", y que solamente "trabajé para ayudar a mi equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí y los clásicos son difíciles".

Actualmente el equipo en el que milita el delantero colombiano es segundo en la tabla de posiciones de la Liga de Turquía, con 32 puntos, solo uno menos que el Galatasaray, su rival este lunes, por lo que era clave que no les tomaran más ventaja en el liderato.