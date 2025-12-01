Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia Femenina cambia de sede; se la llevan de Medellín

Selección Colombia Femenina cambia de sede; se la llevan de Medellín

La escuadra ‘cafetera’ de mayores no repetirá localía en el estadio Atanasio Girardot de la capital antiqueña, ciudad que acogió al equipo recientemente.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 1 de dic, 2025
Selección Colombia Femenina ahora jugará en Cali la Liga de Naciones.jpg
Selección Colombia no volverá a ser local en Medellín para la Liga de Naciones.
Foto: FCF.

