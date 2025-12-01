Selección Colombia Femenina cambia de sede; se la llevan de Medellín

Duró poco la estadía de la Selección Colombia Femenina en Medellín, donde afrontó la primera fecha de la Liga de Naciones, torneo eliminatorio para el Mundial de Brasil 2027, pues el elenco tricolor ahora será local en otra urbe del país.

El único encuentro que tuvo el combinado patrio en el estadio Atanasio Girardot fue contra Perú y terminó 4-1 a favor de las dueñas de casa. Sin embargo, la presencia de público en las tribunas fue escaso.

En consecuencia, la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza de Ramón Jesurún, su presidente, anunció que para próximos compromisos se buscará otra plaza.



Es decir, el cambio operará para las contiendas en condición de local contra Venezuela y Chile, programadas para los días 10 y 14 de abril de 2026, respectivamente, y válidas por las jornadas 5 y 6 de la competición.



Selección Colombia Femenina ya no será local en Medellín

De acuerdo con Jesurún, la escuadra ‘cafetera’ se mudará a Cali, Valle del Cauca, donde se iba a ha efectuar el primer partido de la Liga de Naciones, pero donde una presentación musical no dejó que el juego se pudiera llevar a cabo.

“En principio, estamos pensando en Cali, ciudad en el que iba a hacer el arranque de las eliminatorias, pero un concierto lo impidió en la primera fecha”, dijo en atención a los medios de comunicación luego de recibir el premio a dirigente del año en ceremonia organizada por el diario El Espectador.

Y reiteró que todo está adelantado: “No lo hemos definido, pero lo más seguro es que ese par de partidos sean en la ciudad de Cali”.

La Liga de Naciones se juega con 4 encuentros en casa y 4 afuera bajo el formato de todos contra todos. Al final del torneo, los 2 primeros de la tabla de posiciones irán directamente al Mundial de Brasil 2027, mientras que el tercero y el cuarto pasarán al repechaje.

Hasta el momento, Colombia lidera la clasificación con 7 puntos, fruto del 4-1 sobre Perú, la victoria 1-2 como visitante contra Ecuador y el 1-1 con Bolivia en La Paz.