Futuro de Harry Kane, socio de Luis Díaz, es clave en Bayern Múnich; "acá no necesita guardaespalda"

El futuro de la estrella inglesa Harry Kane en el Bayern Múnich ha vuelto a acaparar la atención de la prensa europea tras las reveladoras declaraciones del presidente honorario del club bávaro, Uli Hoeness. Aunque el goleador tiene contrato hasta 2027, Hoeness confirmó la existencia de una cláusula de rescisión que podría permitirle dejar el equipo este próximo verano.

La noticia enciende las alarmas en el Allianz Arena, aunque el directivo se mostró optimista sobre la continuidad del delantero, destacando el bienestar personal del que goza estando en Alemania, en comparación con su vida anterior en Inglaterra cuando defendía los colores del Tottenham.

El directivo de los alemanes fue tajante al confirmar los detalles contractuales que mantienen en vilo al club. La cláusula que permitiría la salida de Kane se activa anualmente y tiene una fecha límite para su ejecución.

Hoeness confirmó en una entrevista de las últimas horas que "Kane tiene una cláusula de rescisión anual hasta finales de este mes de enero. Damos por hecho que cumplirá su contrato hasta 2027, pero sí que existe esta cláusula para irse en verano".



Esto significa que, para el final de enero, se conocerá si el delantero decide activar o no el mecanismo contractual que le permitiría buscar un nuevo destino al finalizar la actual temporada.

A pesar de la existencia de la cláusula, Hoeness se mostró confiado en que el temible delantero inglés optará por quedarse, basándose en la calidad de vida que el futbolista y su familia han encontrado en Múnich. El directivo contrastó la tranquilidad de Alemania con la presión mediática que Kane experimentaba en Londres.

Hoeness sobre la vida de Kane en Múnich: "Si dependiera de nosotros —y he oído que también depende de él—, la ampliaría (el contrato). Su familia está muy contenta. En Múnich, uno puede seguir con sus asuntos en paz. Kane solo podía salir con guardaespaldas cuando residía en Londres y eso afecta. No necesito necesariamente ese tipo de vida y creo que él aquí se siente muy a gusto con nosotros".

El presidente honorario del Bayern insinúa que el deseo de Kane de vivir una vida más privada y tranquila, lejos del constante escrutinio de la prensa inglesa, podría ser el factor decisivo para que el capitán de la selección inglesa decida echar raíces en Baviera y asegurar su futuro en el club.

Cabe recordar que en la prensa española se ha venido indicando que a Kane lo pretende contratar el Barcelona, que ha seguido de cerca su situación. El futbolista, de su lado, no ha manifestado con respecto a su futuro.

Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol con Bayern Múnich, en la Bundesliga AFP

