Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el GOL salvador de Jhon Durán para el empate 1-1 del Fenerbahce contra Galatasaray

Vea acá el GOL salvador de Jhon Durán para el empate 1-1 del Fenerbahce contra Galatasaray

El delantero colombiano anotó el tanto del empate 1-1 de su equipo en el último minuto del clásico turco contra Galatasaray. Ese empate mantiene en la pelea al Fenerbahce por el liderato.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán
Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto:
Fenerbahce Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad