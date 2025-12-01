Jhon Durán puso a celebrar de nuevo a la afición del Fenerbahce y en el partido más importante no solamente para su club, sino también en el marco de la Liga de Turquía.

El antioqueño ingresó en el minuto 62 del partido entre su equipo y el Galatasaray y fue el salvador de la noche para su club. Jhon Jáder, quien se fue expulsado en el juego por Europa League frente al Ferencvaros, volvió a la acción por todo lo alto, dejando ver que sobre el campo que es un jugador voraz y oportunista al máximo.

En el duelo por la fecha 12 de la Superliga de Turquia, Durán terminó siendo la figura de 'los canarios amarillos' con el gol que les permitió empatar frente a su clásico rival.

Y es que el futbolista nacido en la cantera del Envigado recibió un centro desde el costado izquierdo y apareció en el área para cabecear de buena manera, mandando el balón al fondo de la red del arco defendido por Cakir. De inmediato, la celebración fue a rabiar y con el alma para el atacante, que sigue comprobando ese olfato de artillero de raza.



Vea acá el GOL salvador de Jhon Durán para el empate 1-1 del Fenerbahce contra Galatasaray

¡¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DEL COLOMBIANO DURÁN PARA EL 1-1 DE FENERBAHCE ANTE GALATASARAY POR LA SUPERLIGA DE TURQUÍA!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/M4jc7p8stj — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025

Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con el Fenerbahce

El atacante colombiano volverá al ruedo con su equipo este sábado 6 de diciembre en condición de visitante contra el Istanbul Basaksehir, en el estadio Basaksehir Fatih Terim, en un duelo válido por la fecha 15 de la Superliga de Turquía. Con su anotación de hoy, se espera que Durán pueda ser titular para que siga correspondiendo con goles la confianza de su técnico Domenico Tedesco en el Fenerbahce.