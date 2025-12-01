Un gol insólito en Liga de Turquía; aprovechó pelea, para marcar gol al último minuto

Publicidad
El pasado sábado el Eyuspor le ganó 1-2 al Gaziantep en la Liga de Turquía, en un partido marcado por un gol polémico en el tiempo de adición, con el que descontó el equipo local. Todo por una pelea entre varios jugadores.
Al minuto 90+6 varios futbolistas se quedaron dentro del área enfrascados en una acalorada discusión, que tuvo empujones, cara a cara y mucho más, pero al que poco le importó eso fue a Emmanuel Boateng, quien decidió seguir la jugada y mandar la pelota al fondo de la red.
A pesar de la polémica, porque hasta el arquero del Eyuspor decidió ir a separar a los jugador que se peleaban, el árbitro valió la acción, la anotación fue el descuento del Gaziantep y en redes sociales fue viral lo sucedido, algunos señalando que debió detenerse el encuentro.
Ok, esto es muy raro 😆. En el fútbol turco se presentó esto en el partido Gaziantep vs Eyüpspor. Dos jugadores empezaron a pelearse; otros futbolistas fueron a separarlos y mientras tanto Emmanuel Boateng, con la venia del árbitro anotó el descuento 😂pic.twitter.com/30JKwUDy6f— EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) December 1, 2025