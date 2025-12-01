Síguenos en:
Un gol insólito en Liga de Turquía; aprovechó pelea, para marcar gol al último minuto

Un gol insólito en Liga de Turquía; aprovechó pelea, para marcar gol al último minuto

En pleno partido en Turquía se agarraron varios jugadores, pero un delantero, ni corto ni perezoso, decidió seguir con la acción y anotó en medio de la confusión. El árbitro lo valió.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de dic, 2025
Pelea y gol en Liga de Turquía
Pelea y gol en Liga de Turquía
Pantallazo transmisión

