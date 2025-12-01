Un gol insólito en Liga de Turquía; aprovechó pelea, para marcar gol al último minuto

El pasado sábado el Eyuspor le ganó 1-2 al Gaziantep en la Liga de Turquía, en un partido marcado por un gol polémico en el tiempo de adición, con el que descontó el equipo local. Todo por una pelea entre varios jugadores.

Al minuto 90+6 varios futbolistas se quedaron dentro del área enfrascados en una acalorada discusión, que tuvo empujones, cara a cara y mucho más, pero al que poco le importó eso fue a Emmanuel Boateng, quien decidió seguir la jugada y mandar la pelota al fondo de la red.

A pesar de la polémica, porque hasta el arquero del Eyuspor decidió ir a separar a los jugador que se peleaban, el árbitro valió la acción, la anotación fue el descuento del Gaziantep y en redes sociales fue viral lo sucedido, algunos señalando que debió detenerse el encuentro.



Así fue la pelea y el gol en Liga de Turquía: