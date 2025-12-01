Gestos de Jhon Jáder Durán encienden tribuna tras agónico gol en clásico de Turquía

Jhon Jáder Durán fue el gran protagonista del clásico en el que Fenerbahce, su equipo, empató 1-1 con el Galatasaray en cumplimiento de la fecha 14 de la liga de Turquía.

El antioqueño se vistió de héroe e hizo la anotación de la igualdad definitiva 1-1 en el quinto de los 6 minutos de adición que el árbitro había decretado.

De esta manera, salvó a su club de una humillante derrota en su propia casa, pues la rivalidad con Galatasaray es la mayor del país otomano y el punto rescatado por el antioqueño fue considerado como una victoria.

El paisa mandó el balón al fondo de la red luego de recibir un elevado centro enviado desde atrás, el cual conectó de primera intención para que el esférico picara en el piso antes de entrar al arco por el ángulo inferior izquierdo del guardameta, que no tuvo nada que hacer.



Fue así como el delantero de 21 años de edad nuevamente rescató al cuadro amarillo de Estambul en un derbi, pues 3 jornadas atrás había hecho lo propio en la visita al Besiktas, elenco al que le marcó en el minuto 83 para la victoria 2-3 a su equipo.

Sin embargo, hubo un par de gesticulaciones en su celebración que agitaron los ente su propia hinchada.



Gestos de Jhon Jáder Durán encienden tribuna en Fenerbahce- Galatasaray

El atacante ‘cafetero’ se desató en el festejo que tuvo luego de su definición si se tiene en cuenta que inicialmente se subió a las vallas de publicidad para cogerse las partes íntimas de frente a la barra de ese sector.

⚽ Beşiktaş

⚽ Galatasaray



Jhon. Jader. Durán. Palacio.

Pero todo no paró ahí, después lanzó varios puños al aire con actitud de furia.

Duranın hırsına bakın

Y finalmente, besó el escudo de la camiseta para congeniarse con la fanática.

Dicha serie de gestos desató la locura ente los aficionados y directivos que acudieron al estadio Chobani, casa del Fenerbahce, y que con cada gol lo empiezan a apreciar cada vez más.