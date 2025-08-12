Jhon Durán pide hacer 'oídos sordos' por lesión, tras salir en triunfo de Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

Fenerbahçe pasó la prueba del partido de vuelta de la ronda previa de Champions League, revirtiendo el 2-1 en contra que había sufrido en la ida contra el Feyenoord, e imponiéndose 5-2 este martes en el duelo definitivo en el que el colombiano Jhon Durán fue titular, disputó 62 minutos y de paso marcó un golazo clave en la remontada.

Pero luego de su buena actuación y ser clave en la clasificación a play offs de la Liga de Campeones, el delantero colombiano decidió hablar y ahí se refirió a sus dolencias que lo sacaron del tramo final del encuentro.



¿Qué pasó con Jhon Durán por salir lesionado en Fenerbahçe?

El futbolista colombiano habló con la prensa en Turquía y dio un parte de tranquilidad, señalando que no es nada de gravedad y está listo para el próximo partido: "No hay nada de qué preocuparse con mi lesión", dijo de forma contundente.

A Jhon Durán se le vio activo, cercano a sus compañeros en el remate del encuentro y luego celebrando en grupo el triunfo 5-2 y el paso del Fenerbahçe a la siguiente ronda de la Champions League, donde se medirán al Benfica, de Portugal, donde juega el también colombiano Richard Ríos.

Jhon Duran, sakatlandı ve değişiklik istedi. pic.twitter.com/dHJO9x9LgL — Süper Lig Günlüğü (@superliggunluk) August 12, 2025

"Estoy muy contento. Me alegra haber marcado mi primer gol aquí, frente a nuestra afición. Gracias al equipo y al cariño de la afición. La sensación es fantástica. Me siento genial. Mi familia estuvo aquí y marqué delante de ellos. Eso lo hizo aún mejor. Ahora queremos pasar de ronda y clasificarnos para la Champions League", también declaró el antioqueño sobre la motivación extra que tuvo en la gradas con sus padres apoyándolo y él dedicándoles su gran anotación.

Publicidad

Por último, Jhon Durán se refirió a la sociedad que está haciendo dentro del campo con el marroquí Youssef En-Nesyri, quien es otra de las estrellas del plantel dirigido por José Mourinho, quien tiene una dupla importante en el frente de ataque.

Jhon Durán con Fenerbahçe vs Feyenoord en Champions League @Fenerbahce

"En-Nesyri es un jugador de gran calidad e inteligente. Tiene mucha experiencia. Nos llevamos bien, jugar con él es muy fácil. Sabe exactamente dónde pararse en el campo. He estado hablando con él desde el día que llegué. Es un placer jugar con él. Me dio una asistencia y estoy en deuda con él. Tengo que corresponderle. Me llevo bien con todos en el equipo. Nos prepararemos bien para la segunda ronda", cerró diciendo el antioqueño.



¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con Fenerbahçe?

Tras el duelo de Champions League ahora el elenco dirigido por el técnico portugués José Mourinho y en el que juega el futbolista colombiano pondrá su mirada en la Liga de Turquía, con el Goztepe siendo el próximo rival. Dicho encuentro está programado para el sábado 16 de agosto, a la 1:30 p.m. (hora colombiana).