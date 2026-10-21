Iván Ramiro Sosa vuelve al World Tour; cambió de equipo y correrá junto a otro colombiano

Iván Ramiro Sosa fue anunciado como nuevo ciclista del EF Education EasyPost, equipo de los Estados Unidos que ya cuenta en sus filas con el escarabajo Juan Felipe Rodríguez. El cundinamarqués llega procedente del Kern Pharma, pero ya cuenta con experiencia en el World Tour, tras haber hecho parte del INEOS Grenadiers y el Movistar Team.

El palmarés del colombiano incluye victorias generales en la Vuelta a Burgos, el Tour de Langkawi, el Tour de la Provenza y la Vuelta a Asturias, entre otras. En su camino hacia la conquista de estos títulos generales, también se ha adjudicado etapas en esas mismas carreras, y esta primavera ganó la tercera etapa del Tour Presidencial de Ciclismo de Turquía. Esta temporada ha terminado en segundo lugar en el campeonato nacional colombiano, el Tour Presidencial de Ciclismo de Turquía y el Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.

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Tras un período difícil, Iván dio por terminada anticipadamente su temporada 2025 para someterse a una cirugía en la arteria ilíaca y comenzar el proceso de recuperación. La cirugía salió bien y parecía haberse recuperado satisfactoriamente, pero Iván sabía que el verdadero veredicto se conocería cuando regresara a la competición. Su primera carrera tras el regreso fue el Campeonato Nacional de Colombia el pasado mes de enero, donde terminó en segundo lugar, a solo unos segundos del tiempo del ganador. Su victoria en la cima de una montaña en Turquía confirmó que está de vuelta al 100 %.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano. Getty Images.

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“Creo que llegué [a Turquía] con esa sensación de emoción”, dijo Iván. “Ya había tenido un buen comienzo en el Campeonato Nacional de Colombia, y al venir aquí a Europa, quería hacerlo realmente bien. Creo que quería hacerlo bien en la Vuelta Ciclista de Cataluña, pero tuve un poco de alergia. Al final, fue un proceso paso a paso, y en Turquía fue realmente genial volver a ganar; creo que eso me devolvió la confianza y me motivó a seguir trabajando para lograr más victorias".



Con dos resultados entre los 10 primeros en etapas de la Vuelta a España y su regreso al WorldTour, Iván sabe que va por buen camino.

"Todo va cada vez mejor. Estoy mejorando cada vez más y me siento cada vez mejor", dijo. “Estoy muy feliz, muy contento, porque también tuve la oportunidad de ver cómo se mantenía mi cuerpo y me doy cuenta de que ahora estoy bien. Me motiva mucho poder reincorporarme al WorldTour y saber que contaré con el apoyo del equipo —el apoyo de todos— y que podremos mejorar y ganar carreras. Eso es lo que quiero y lo que creo que el equipo también quiere”.

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Iván creció en Pasca, un pequeño pueblo cerca de Bogotá. A uno de sus tíos le encantaban los deportes, en particular el ciclismo. Solía organizar salidas en bicicleta con un grupo de primos.

Para Iván, unirse a EF Education-EasyPost fue una decisión fácil. “He escuchado cosas maravillosas sobre EF Education-EasyPost de parte de los ciclistas del equipo. Hablan muy bien del equipo. Y creo que el equipo me dio la oportunidad —y seguirá dándomela— de regresar y dar ese salto hacia adelante. Y creo que, al trabajar junto con todos los que forman parte del equipo, sé que vamos a poder lograr grandes cosas y que vamos a tener muchos momentos felices —muchas victorias que viviremos en el camino—, pero la idea es tratar de tener momentos felices, ¿no?", concluyó.