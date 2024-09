Jhon Durán y la importante noticia que le llegó en Aston Villa: ¿está preparado?

Aston Villa es uno de los equipos protagonistas en la Premier League y la Champions League y su principal figura en este arranque de la temporada viene siendo nada más y nada menos que el joven delantero colombiano, Jhon Durán .

A punta de goles, carácter, buenas presentaciones y con elogios por todo lado, el atacante antioqueño no se ha consolidado en la titular, pero está aportando cada vez que entra a la cancha.

Por eso, y previo al partido del Aston Villa contra el Wycombe Wanderers, por la tercera ronda de la EFL Cup, desde Inglaterra hablan de la decisión del técnico Unai Emery de cara a este duelo y que tiene que ver con Jhon Durán.

¿Jhon Durán será titular en Aston Villa vs Wycombe Wanderes?

En una nota del prestigios ‘Birmingham Live’, que cubre todo lo relacionado con el equipo de los ‘villanos’, informaron que para ese partido de la Copa de la Liga de Inglaterra, el técnico Unai Emery hará variantes y ahí es cuando llegará la oportunidad para el colombiano.

“El once inicial del Aston Villa ante el Wycombe Wanderers se prevé: se prevén siete cambios y se consideran los debuts”, informaron este lunes.

Ya sobre el colombiano Jhon Durán, explicaron que para la zona ofensiva del cuadro de Birmingham, “Amadou Onana podría acompañar a Barkley en el medio del campo mientras que Emi Buendía respalda a Jhon Duran en ataque”.

De esa manera, se espera que el delantero colombiano sea inicialista este martes en el duelo frente al Wycombe, que será una oportunidad para demostrar que goza de un buen presente y también puede empezar a ser considerado como un titular indiscutible.

Jhon Jáder Durán vive un gran presente en el Aston Villa. JUSTIN TALLIS/AFP

Lo cierto es que Jhon Durán no la tiene fácil, ya que el delantero centro inicialista para Unai Emery es Ollie Watkins, quien también es el goleador del equipo y en la temporada pasada fue uno de los artilleros de la Premier League, por lo que tiene una competencia clara con él.

¿Qué dice el técnico del Aston Villa, Unai Emery, sobre Jhon Durán?

“Tiene talento y ahora juega más y con más confianza. Respeta a sus compañeros. Todavía queda trabajo por hacer pero el proceso lo está llevando a cabo. Está cerca de estar en el once inicial y tiene que entender también cómo puede jugar con Ollie Watkins, tanto en el once inicial como a veces solo en diferentes competiciones” , dijo hace algunos días el DT del cuadro inglés, en una rueda de prensa, dando pistas que de a poco el colombiano irá incursionando entre los once que saltan a la cancha.

