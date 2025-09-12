Jhon Durán y la lesión que lo obligó a dejar Turquía; busca cura lejos de Fenerbahçe

Jhon Durán no ha podido acomodarse del todo en Turquía, no solo con su aporte en goles sino también desde lo físico, ya que sufrió una lesión el pasado 27 de agosto en el partido de Champions League contra el Benfica, algo que lo ha tenido alejado de la cancha desde hace varias semanas.

Y aunque había esperanza que, tras no estar con la Selección Colombia en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Venezuela, podría estar pronto con su club en acción, todo apunta a que las molestias son más graves de lo pensado y hasta habría dejado territorio turco en las últimas horas.

En el medio ‘Sporx’ informaron que “el delantero Jhon Durán (21 años), quien lleva dos semanas lidiando con una lesión, continúa igual y le dificultará jugar contra el Trabzonspor”.



Jhon Durán está en España por la lesión que sufrió con Fenerbahçe

El periodista Yağız Sabuncuoğlu fue el encargado de dar la última noticia sobre el delantero colombiano, quien “ha viajado a Barcelona para acelerar su tratamiento”, ya que tiene planeado someterse a “una revisión médica con uno de los mejores médicos deportivos de España”.

De esa manera, señalan desde Turquía que las molestias de Jhon Durán le darían una incapacidad de “2 a 3 semanas”, siendo una baja sensible para el Fenerbahçe y de paso poniendo en duda, nuevamente, su presencia con la Selección Colombia para los partidos preparatorios del mes de octubre, que serán frente a México y Canadá.

Jhon Jáder Durán ya conoce rivales para Europa League. Foto: Fenerbahce.

Lo cierto es que el antioqueño ya acumula un poco más de 15 días alejado de los entrenamientos grupales en el club de Estambul, luego de la eliminación en los play offs de la Champions League y del despido del técnico portugués José Mourinho.

A eso se suma que Jhon Durán no está con la Selección Colombia desde el 7 de junio, cuando fue desafectado de la convocatoria por lesión, tras el 0-0 contra Perú. Se perdió el partido frente a Argentina, en Buenos Aires, por Eliminatorias Sudamericanas. Sobre su salida de aquel encuentro frente a los 'incas', se mencionó que el joven delantero habría tenido una discusión con el cuerpo técnico y algunos compañeros, algo que confirmó el asistente técnico Amaranto Perea hace algunos días, pero igual explicando que no fue con agresiones.

"No ha sido así, ha sido extremadamente exagerado y eso me da mucha tristeza porque cualquier futbolista se puede molestar porque sale del campo, pero llegar a decir que hubo lo que hubo me sorprende", explicó el miembro del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en 'Blu Radio' hace algunos días.