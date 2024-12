¿Jhon Durán y Luis Díaz, en el mismo equipo?: en la prensa piden juntar a los colombianos

El colombiano Jhon Durán ha sido el delantero que más ha sorprendido en Europa , en este 2024. Sus goles con Aston Villa y la Selección Colombia lo han convertido en uno de los hombres más cotizados en todo el mundo, especialmente por su corta edad y proyección.

Aunque el antioqueño recientemente renovó su contrato con los villanos, en el ‘Viejo Continente’ no paran de hablar de una posible salida de Durán Palacio a grandes equipos. Entre ellos, Chelsea, de la Premier League, o Nápoles, de Italia, entre otros.

Y recientemente, apareció un nombre que nadie se esperaba: el Liverpool. Todo gracias a que el exjugador de los ‘reds’ Didi Hamann, afirmara que el fichaje del joven Durán sería la mejor alternativa para el equipo que dirige Arne Slott.

“Jhon Durán es un jugador brillante y por su forma de jugar, siempre ayuda tener un jugador con presencia física en ataque. Creó espacios en ataque y tuvo un gran impacto para el Villa. Sin duda, creo que el Liverpool debe seguirlo de cerca”, fueron las palabras de Hamann, que jugó para los ‘reds’ entre 1999 y 2006, para ‘BoyleSports’.

Y es que a pesar de que Liverpool ha tenido una buena temporada, siendo líder de la Premier y en la Champions, aún quedan dudas por el delantero del conjunto de Merseyside. Darwin Núñez no ha generado la suficiente confianza y Diogo Jota ha estado ausente en varios partidos por lesiones.

Incluso, el lugar de delantero centro lo ha tenido que ocupar Luis Díaz por varios pasajes de la temporada, una posición que es inédita para él, pero en la que de todas maneras ha respondido con goles y buenas actuaciones. Por eso, en el entorno de Liverpool creen que deberían salir a por un ariete en el próximo mercado.

Didi Hamann también consideró el nombre de Harry Kane, quien ha brillado en las dos recientes temporadas con el Bayern Múnich y también conoce a la perfección la Premier League, siendo uno de los goleadores históricos de la competencia.

"¿Podría el Liverpool fichar a Harry Kane? Para ser sincero, parece feliz en el Bayern Munich y no creo que el Bayern quiera venderlo tampoco. No creo que eso suceda y el Liverpool nunca ha sido el que más gasta, así que es poco probable", afirmó.

A pesar de que cree que el Liverpool necesita nuevo delantero, también dijo que Arne Slott está contento con el uruguayo Núñez: "Quizás no marque 30 goles por temporada, pero no todos los jugadores necesitan hacerlo, como hizo Mohamed Salah. No hace falta un delantero puro para ganar la liga. Este equipo del Liverpool está funcionando bien como está, pero esperemos que encuentre su talento goleador".