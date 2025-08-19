Publicidad

Gol Caracol  / Dayro Moreno nunca perdona: gol con Once Caldas contra Huracán en la Copa Sudamericana

Dayro Moreno nunca perdona: gol con Once Caldas contra Huracán en la Copa Sudamericana

En el partido de vuelta de los octavos de final del torneo internacional, Dayro Moreno dijo presente y marcó el 1-1 parcial, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Dayro Moreno, delantero colombiano de Once Caldas, en el partido contra Huracán, en Copa Sudamericana
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 19, 2025 05:58 p. m.