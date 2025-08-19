Dayro Moreno nunca perdona: gol con Once Caldas contra Huracán en la Copa Sudamericana

Dayro Moreno siempre aparece, más en los momentos determinantes, y este martes 19 de agosto no fue la excepción. Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, dijo presente e infló las redes, cuando Once Caldas no la pasaba nada bien. Y es que Huracán se había ido arriba en el marcador, por intermedio de Matko Miljevic, que marcó de penalti.

Sin embargo, el 'blanco blanco' reaccionó y, al minuto 40, un pase largo llegó a los pies de Michael Barrios, quien dejó atrás al arquero, Hernán Galíndez, pero se abrió mucho. Razón por la que no tuvo otra alternativa que enviar un centro al área, donde Dayro Moreno se anticipó a la marca, saltó y ganó por los aires, para anotar el 1-1 parcial y devolverle la esperanza al club.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas, fue uno de los afectados, tras los incidentes con la policía en Argentina AFP

Gol de Dayro Moreno, en Huracán vs. Once Caldas, por Copa Sudamericana 2025

¡GOOOL DE ONCE CALDAS EN UNA RESPUESTA INMEDIATA!



Dayro Moreno apareció por detrás y de cabeza, convirtió el 1-1 ante Huracán.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/oNr3no8z3y — DSPORTS (@DSports) August 19, 2025