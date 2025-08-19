“Neymar como es millonario se cree por encima de la ley; tiene un ego más grande que él”

Neymar es la máxima figura del fútbol de Brasil desde hace varios años, y ahora su presencia en el regreso al Santos (equipo en el que comenzó su carrera), está dando de qué hablar, por sus actitudes adentro y afuera de la cancha, en especial en un momento duro que vive el elenco 'pez', estando en zona de descenso y perdiendo recientemente 6-0 a manos de Vasco da Gama -la peor derrota en la carrera de Neymar-.

Pero mientras se viralizó el llanto del astro luego de esa dura goleada sufrida en el Brasileirao, el mensaje posterior de su hijo apoyándolo y hace algunas horas el encuentro con la barra brava del equipo, un reconocido técnico le dio sin piedad a 'Ney', criticándolo y hasta recordando al mítico Pelé.

Vanderlei Luxemburgo, legendario entrenador brasileño, que dirigió a los más grande de su país, también a la selección 'canarinha' y hasta al Real Madrid, estuvo en un podcast llamado 'de jogador para jogador', donde le pidieron su opinión sobre la actitud del '10' del Santos.



Críticas a Neymar por actitud en Brasil

"Neymar tiene un ego mucho más grande que él mismo. Santos fue el equipo de Pelé, quien era abucheado y criticado por toda la afición. Hoy Neymar no acepta críticas de nadie", señaló de entrada Luxemburgo, apuntando sin filtro contra el astro brasileño, quien ha tenido cruces importantes con hinchas en su estadía en el campeonato de ese país, en medio de su mal nivel y el del equipo.

Pero Vanderlei también tocó temas personales del habilidoso atacante, en especial por su arrogancia en momentos de críticas que está recibiendo: "Él ataca y agrede en lugar de entender las críticas, que son inevitables. Ahora que es millonario, se cree por encima de la ley y no acepta críticas".



Neymar y el cara a cara con la hinchada del Santos

Neymar llorando - Foto: Getty Images

Publicidad

Neymar dio explicaciones a miembros de las barras bravas del Santos, después de que varios aficionados invadieran este martes el centro de entrenamiento Rei Pelé para protestar por los malos resultados del equipo.

"Estamos intentando mejorar las cosas", dijo el delantero de la selección brasileña a un grupo de hinchas, según vídeos difundidos en redes sociales.

Publicidad

La invasión del centro de entrenamientos, en la ciudad de Santos, ocurrió en el día que el equipo volvió al trabajo, después de la humillante derrota por 0-6 ante el Vasco da Gama, el pasado domingo, en la liga brasileña.

“SI VOS LLORÁS, IMAGINATE EL RESTO”.



La barra de Santos a Neymar. 😳🇧🇷pic.twitter.com/i9THdn0x90 — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 19, 2025

Neymar, titular en ese encuentro, dejó la cancha entre lágrimas después de la derrota que dejó al histórico club en la decimoquinta posición de la clasificación, a dos puntos de la zona de descenso.

Antes de acceder a las instalaciones del club, la barra brava Torcida Sangue Jovem protestó con petardos, gritando consignas contra la directiva del club y con un cartel que decía "elenco de finados".