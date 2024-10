¿Jhon Jáder Durán y un mensaje para sus críticos? Así llegó a la práctica del Aston Villa

Jhon Jáder Durán da mucho de que hablar y no solamente por sus goles en la cancha con el Aston Villa sino también por su irreverente formar de ser con apenas 20 años de edad. Este jueves 25 de octubre, el colombiano dijo presente en el entrenamiento con un curioso mensaje. ¿Le respondió a sus críticos?

Aston Villa se reportó en su cuenta de Instagram con imagenes de los jugadores arribando al entrenamiento y uno de sus seguidores se preocupó y preguntó: "¿Dónde está Durán?". La consulta del hincha tuvo respuesta de los 'villanos' con un video del colombiano y la siguiente frase: "Aquí está él".

Ahora bien, más allá de lo dicho por el club, lo que generó mayor impacto fue el accionar de Durán quién fijo su mirada a la cámara y cantando una canción del artista colombiano Blessd.

"Todo se nos dio, ¿Quién lo iba a pensar? Sirvieron los rosarios, y mi abuelita al rezar

Me acuerdo que antes pensaba que no se me iba a dar. Y ahora con los mío' ya no paro 'e celebrar", entonó el colombiano con una sonrisa en el rostro.

Sin duda alguna, una curiosa elección musical luego de todo lo que vivió en el partido contra el Bologna, en el cual recibió críticas por enojarse a la hora de ser sustituido por Ollie Watkins, justo después de poner el segundo tanto en la cuenta del equipo de Birmingham.

Lo cierto es que Durán es la figura del momento en el Villa y así lo demuestran sus estadísticas, puesto que lleva siete goles en 12 partidos: cuatro por Premier League, uno por Copa de la Liga de Inglaterra y dos en Champions League. Por si no fuera poco, a Durán lo siguen varios equipos europeos siendo el Arsenal uno de los más interesados en ficharlo.