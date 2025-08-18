Tensión en Barranquilla por pelea entre hinchas del Junior y Bucaramanga en el Metropolitano

Por la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla recibió a Atlético Bucaramanga en el Metropolitano. La visita se fue adelante en el marcador por intermedio de Faber Gil a los 59 minutos de juego; sin embargo, sobre los 70 de juego el partido tuvo que ser detenido debido a desmanes en la tribuna entre hinchas de ambos equipos.

A través de varios videos que se hicieron virales en redes sociales, se aprecian los altercados que, por fortuna, no pasaron a mayores gracias a la intervención de las autoridades, quienes lograron controlar la situación.



Así fue la pelea entre hinchas de Junior y Bucaramanga en el Metropolitano