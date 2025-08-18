Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior de Barranquilla sufrió, pero derrotó 2-1 al Bucaramanga en el Metropolitano

Junior de Barranquilla sufrió, pero derrotó 2-1 al Bucaramanga en el Metropolitano

Los dirigidos por Alfredo Arias remaron contra la corriente y lograron darle vuelta al marcador, un resultado que los mantiene en la cima de la Liga BetPlay II-2025.