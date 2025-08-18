Junior de Barranquilla sufrió, pero derrotó 2-1 al Bucaramanga en el Metropolitano

Por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2025, Junior de Barranquilla se impuso 2-1 a Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano, con un agónico doblete de Steven ‘Titi’ Rodríguez, quien se erigió como la gran figura del compromiso en la capital del Atlántico.

En el arranque del partido no se registraron opciones claras sobre las porterías, pues ambos equipos mostraron cautela y el juego se concentró en la mitad de la cancha. La primera aproximación llegó a los 14 minutos con Gustavo Charrupí, que aprovechó un pase entre líneas de Fabián Sambueza, pero su remate de pierna derecha terminó por encima del arco defendido por Mauro Silvera.

Junior respondió tímidamente con disparos de media distancia. Primero lo intentó Bryan Castrillón, controlado sin problemas por Aldair Quintana, y luego Jesús Rivas, cuyo remate salió desviado. Sobre los 29 minutos, Castrillón volvió a tener una opción clara, pero no logró conectar bien la pelota.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Alfredo Arias se hicieron dueños de la posesión, aunque Bucaramanga también inquietó en el cierre del primer tiempo con dos intentos de Luciano Pons, controlados por Silvera.



Segundo tiempo

Para la segunda parte, Arias movió el banco con el ingreso de Fredy Salazar y José Enamorado, quienes le dieron mayor dinámica al equipo. Incluso, Guillermo Paiva tuvo en sus pies la apertura del marcador, pero falló un penalti al minuto 54.

El error fue castigado poco después. A los 59 minutos, Faber Gil puso en ventaja a Bucaramanga de pierna derecha, tras un desborde de Kevin Londoño por la izquierda.

El compromiso fue detenido al minuto 70 debido a desmanes en la tribuna entre hinchas de ambos equipos. La intervención de las autoridades permitió reanudar el juego minutos más tarde.

En el tiempo de adición, Junior reaccionó. Primero, a los 89', ‘Titi’ Rodríguez igualó el marcador desde el punto penal. Y cuando el partido expiraba, a los 90+14, el delantero samario volvió a convertir desde los doce pasos, tras una falta sobre Enamorado, decretando así el triunfo 2-1 para el equipo barranquillero.

El final del compromiso estuvo marcado por un fuerte cruce entre jugadores de ambos equipos en la boca del túnel, lo que opacó en parte la gran remontada de Junior.

Ficha técnica

(2) Junior de Barranquilla: Mauro Silvera; Edwin Herrera (Jhonier Guerrero), Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Carlos Esparragoza (Steven Rodríguez), Guillermo Celis, Bryan Castrillón (Fredy Salazar), Jesús Rivas (José Enamorado), Yemmi Chará; Guillermo Paiva (Teófilo Gutiérrez).

Entrenador: Alfredo Arias

(1) Atlético Bucaramanga: Aldair Quintana; Bayron Duarte, Jefferson Mena, José García, Carlos de Las Salas; Faber Gil, Aldair Zarate (Leonardo Flores), Gustavo Charrupí, Kevin Londoño (Carlos Romaña); Fabián Sambueza (Jhon Vásquez), Luciano Pons.

Entrenador: Alfredo Arias

Expulsiones: Leonardo Flores (Bucaramanga).

Goles: Fabel Gil (59’), Steven Rodríguez (89’) y (90+14').