Hinchas del Huila irrumpieron en tribunas del Plazas Alcid, lanzaron petardos; ¿a puerta cerrada?

Hinchas del Huila irrumpieron en tribunas del Plazas Alcid, lanzaron petardos; ¿a puerta cerrada?

El partido entre Huila y Bogotá FC se tuvo que parar durante 15 minutos, por la sorpresiva aparición de algunos seguidores 'opitas' lanzando objetos a la cancha. No había ingreso para el público.