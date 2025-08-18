Hinchas del Huila irrumpieron en tribunas del Plazas Alcid, lanzaron petardos; ¿a puerta cerrada?

Las emociones del fútbol colombiano continuaron este lunes, pero no solo en la Liga sino también en el Torneo BetPlay II-2025. Atlético Huila venció 1-0 al Bogotá FC, en un encuentro que tuvo un momento de tensión y todo por cuenta de los aficionados 'opitas' que hicieron de la suyas para colarse en el estadio Guillermo Plazas Alcid, pese que se jugaba a puerta cerrada.

Los huilenses lo ganaban con un solitario gol de Omar Duarte a los 30 minutos. Para la segunda parte, las acciones continuaron con normalidad, cuando de repente, al 50', el árbitro Luis Torres decidió detener el encuentro y tomar la pelota con sus manos. En medio de la confusión, a través de la televisión cerrada se logró apreciar que los aficionados del Huila comenzaron a lanzar bengalas y petardos desde las afueras de la tribuna norte.

Sin embargo, el susto pasó a mayores porque aproximadamente unos siete hinchas se colaron en las gradas y continuaron lanzando objetos que después desprendieron humo cerca de la portería norte.

Finalmente, algunos de los aficionados saltaron a la cancha y fueron aprehendidos por uniformados de la policía que se encontraban en el lugar.

Después de 15 minutos de pausa, el juego continuó sin mayores novedades respecto a lo ocurrido.

VEA EL VIDEO DE LO QUE PASÓ EN HUILA VS. BOGOTÁ FC:

Acción en Neiva …. pic.twitter.com/nKlxqazSkN — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) August 19, 2025