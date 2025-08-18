De descartado a intransferible en Liverpool; el gran beneficiado con la venta de Luis Díaz

El mercado de fichajes del verano europeo estuvo marcado por varios movimientos que cambiaron el panorama de los grandes equipos. Uno de los más sonados fue el traspaso de Luis Díaz al Bayern Múnich, operación que se cerró en una cifra cercana a los 75 millones de euros, convirtiendo al jugador colombiano en una de las ventas más importantes en la historia del Liverpool.

Pero la salida de ‘Lucho’ no fue la única en Anfield. Darwin Núñez también tomó rumbo distinto y fichó por el Al Hilal de Arabia Saudita en una transferencia de 53 millones de euros. Estas dos operaciones no solo significaron ingresos significativos para el club inglés, sino que también modificaron la situación de otros futbolistas que estaban en la cuerda floja. Entre ellos, Federico Chiesa.

Venta de Luis Díaz cambió los planes para Chiesa

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich. AFP

La continuidad del extremo italiano en Liverpool era incierta. Llegó a mediados de 2024 procedente de la Juventus de Turín con grandes expectativas, pero su rendimiento estuvo lejos del nivel que mostró en la Serie A con la Fiorentina y la propia Juve. Por ello, su salida parecía casi un hecho.

Se habló de un posible regreso al fútbol italiano, donde varios equipos lo tenían en la mira, aprovechando que su adaptación en Inglaterra no fue la mejor. Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado gracias a la venta de Luis Díaz. Con el colombiano partiendo a Alemania, se abrió un espacio importante en la ofensiva del equipo dirigido por Arne Slot.

La información fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien reveló que el propio jugador expresó su deseo de continuar en Liverpool:

“Federico Chiesa y su agente han comunicado al Liverpool su claro deseo de quedarse en el club. Chiesa consideró irse en junio/julio cuando #LFC rechazó las ofertas por Díaz y Federico quedó fuera de la gira asiática. Ahora se fue Díaz, más espacio y ese gol para abrir nuevo capítulo”, publicó en su cuenta oficial de X.

De esta manera, Chiesa tendrá la oportunidad de reivindicarse en el fútbol inglés, ahora con más protagonismo en el frente de ataque y con la confianza renovada para demostrar que puede ser determinante en la Premier League.



Números de Federico Chiesa con Liverpool

Federico Chiesa, jugador del Liverpool AFP

Desde que se vistió con la camiseta de los 'reds', el atacante de 27 años ha disputado 15 partidos oficiales en todas las competiciones. Durante ese periodo ha convertido tres goles y repartido dos asistencias, sumando un total de 474 minutos en cancha.



¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

El conjunto de Anfield tendrá acción nuevamente por la Premier League el lunes 25 de agosto, cuando visite al Newcastle por la segunda fecha del campeonato inglés. Será una gran oportunidad para Federico Chiesa de seguir acumulando minutos y comenzar a escribir un nuevo capítulo en su carrera con Liverpool, donde ahora tendrá un rol más importante.