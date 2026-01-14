Jhon Lucumí y toda la verdad sobre su posible fichaje al Manchester City; "hubo contactos"

Con el mercado de fichajes todavía abierto a muchas posibilidades; varios de los jugadores de la Selección Colombia son principal atractivo para los clubes europeos, que esperan conformar nóminas competitivas de cara a lo que será esta segunda parte de la temporada.

Y justamente, uno de los nombres que más ha generado ‘eco’ en el ‘viejo continente’ durante los últimos días, es el de Jhon Lucumí, quien, según se informa desde el otro lado, sería de interés para el Manchester City, pensando en esta ventana de traspasos.

Evidentemente, ante tanta expectativa, informaciones falsas y variedad de rumores que siempre surgen para estas fechas; en Gol Caracol contactamos a una fuente, muy empapada del tema contractual del zaguero colombiano, para que aclare o desmienta lo que se dice del central ‘cafetero’ respecto a su futuro.



¿Jhon Lucumí está en el radar del Manchester City?

Según lo pudo conocer Gol Caracol, el defensor sí ha tenido acercamientos con el conjunto inglés, para poder analizar un futuro traspaso. No obstante; si bien hay un interés real por parte de los ‘ciudadanos’, hasta ahora solo es eso.

Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa @Bolognafc1909

“Sé que ha habido contactos, pero creo que es más un sondeo”, indicó la fuente consultada, que también dio importante y revelador detalle, que podría hacer retroceder al Manchester City en la operación.



Y es que, solo hace un par de días, jugando para el Bolonia, Lucumí sufrió un problema físico que lo afectaría por un par de días en este inicio de año. “Además, Jhon ha tenido mala suerte porque se lesionó por unas 3 semanas”, conoció Gol Caracol.



¿Qué lesión sufrió Jhon Lucumí?

Cómo ha venido siendo costumbre a lo largo de la temporada, el futbolista colombiano fue titular con Bolonia, el pasado sábado 10 de enero.

Sin embargo, durante el compromiso frente a Como, Lucumí protagonizó una situación que llamó la atención de propios y extraños. Y es que, a los 26 minutos de juego, el ‘cafetero’ tuvo que salir del campo, sustituido por Martín Vitik.

Esto, debido a una molestia física que le impidió seguir disputando el juego, que al final terminó con un 1-1 final.

No obstante, lo grave vino solo minutos después, cuando se confirmó la lesión que tenía Jhon Lucumí; misma, que enciende alarmas, por los varios días que lo alejaría de las canchas.

Jhon Lucumí, campeón de la Copa Italia con el Bolonia. Foto: Getty Images.

"Las pruebas médicas realizadas a Jhon Lucumí revelaron una leve distensión en el isquiotibial derecho. Tiene un tiempo de recuperación previsto de tres a cuatro semanas. Mucho ánimo y una pronta recuperación”, citó el comunicado del conjunto italiano.