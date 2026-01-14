Falcao García volvió a jugar en La Bombonera; hinchas de Boca Juniors lo recibieron con silbidos

Falcao García tuvo minutos este miércoles con Millonarios que tuvo un nuevo partido de preparación, esta vez frente a Boca Juniors. El 'Tigre' comenzó como suplente el duelo en La Bombonera, pero en la segunda parte recibió el 'aval' de Hernán Torres para ingresar al campo de juego.

Nada más el delantero samario estaba en la línea de cambio, cuando desde las gradas del mítico escenario argentino se escucharon silbidos y chiflidos. A los 64 minutos, el experimentado futbolista entró por Rodrigo Contreras y de inmediato los pitidos se hicieron con más frecuencia.

SILBIDOS PARA EL TIGRE: La Bombonera no olvida el pasado en River de Radamel Falcao García.



▶️ Mira los #ClásicosSudamericanos en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/c4wQCuPlbL — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 14, 2026

Recordemos que Falcao jugó en River Plate, el archirrival del 'azul y oro'. El oriundo de Santa Marta tomó esta actitud por parte de los hinchas de Boca sin ningún problema.



🔵🟡 0-0 🔵⚪ |#BJRSvMFC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 14, 2026