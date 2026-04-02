Jordan Barrera y Jhoan Hernández tienen nuevo entrenador en Botafogo

El Botafogo anunció este jueves como nuevo entrenador al portugués Franclim Carvalho, asistente de su compatriota Artur Jorge en la histórica temporada 2024 en la que el equipo de Rio de Janeiro ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores.

Carvalho, de 39 años, fue auxiliar de Artur Jorge en el Braga de Portugal, el Botafogo de Brasil y el Al-Rayyan de Catar.

Sustituye como entrenador del Fogão al argentino Martín Anselmi, despedido el pasado 22 de marzo.

El "portugués retorna al club para asumir la dirección del elenco profesional. ¡Bienvenido de vuelta a la Familia Botafogo!", escribió el equipo en la red social X.



Carvalho trabajó con el Al-Rayyan hasta finales de marzo, cuando Artur Jorge rescindió su contrato con la institución para volver a Brasil y dirigir al Cruzeiro, en lugar del exseleccionador brasileño Tite.

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El Botafogo ocupa el duodécimo lugar de la liga brasileña con solo nueve puntos en ocho presentaciones, a diez del líder Palmeiras. El miércoles obtuvo algo de oxígeno, al ganar 3-2 en casa al Mirassol.

El club propiedad del magnate estadounidense John Textor atraviesa además dificultades financieras.

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Tras la salida de Anselmi, el DT del filial Sub-20 del club, Rodrigo Bellão, quedó como entrenador interino.

El mayor golpe encajado bajo la dirección del argentino llegó con la eliminación en la Copa Libertadores a manos del Barcelona de Ecuador en la tercera ronda clasificatoria para la fase de grupos.

Quedaron así relegados a jugar la Copa Sudamericana, en un grupo que comparten con el Racing argentino, el Independiente Petrolero boliviano y el Caracas FC venezolano.

