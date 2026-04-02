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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jordan Barrera y Jhoan Hernández tienen nuevo entrenador en Botafogo

Jordan Barrera y Jhoan Hernández tienen nuevo entrenador en Botafogo

Este jueves, en redes sociales, Botafogo confirmó el nombre del DT que reemplazará a Martín Anselmi. El 'fogao' debuta la próxima semana en la Copa Sudamericana 2026.

Por: AFP
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Jordan Barrera, colombiano del Botafogo.
Jordan Barrera, colombiano del Botafogo.
Getty Images.

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