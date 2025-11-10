Jordan García no está todavía en los planes de León: llegaría a un club grande de México

Publicidad
En León ya está pensando en el 2026 luego de su prematura eliminación en la Liga MX y así como se confirmó la salida de James Rodríguez, hay noticias con otro colombiano que pertenece al club. Se trata del arquero Jordan García, quien milita en el Fortaleza CEIF del fútbol colombiano.
El periodista que reveló la información fue Paco Montes, quien dejó en claro que el guardameta no es una prioridad de los 'esmeraldas' pese a la urgencia que tienen en el arco. "Lo comenté muy temprano en #ElGuardiánLIVE , por eso les invito a verlo en cada transmisión y más durante la época del fútbol estufa, porque informamos y nos divertimos *Hasta este momento Jordan no es opción para 'La Fiera', si algo cambia les daré la información", contó en la red social 'X'.
Lo comenté muy temprano en #ElGuardiánLIVE , por eso les invito a verlo en cada transmisión y más durante la época del Futbol estufa, porque informamos y nos divertimos— Paco Montes (@PacoMontesLA) November 10, 2025
*Hasta este momento Jordan no es opción para La Fiera, si algo cambia les daré la información https://t.co/yGmGX82ykz
El joven golero, que en la actualidad milita en Fortaleza CEIF, si llegaría a México, pero a otro club para que tenga más fogueo. "Grupo Pachuca tiene planeado enviar a Jordan García a 'tuzos' antes de llegar escala en León. La intención es que compita por un puesto con Carlos Moreno, quien fue a la baja este torneo. El tema va avanzado", reveló el comunciador Ezequiel Gasca.
Grupo Pachuca tiene planeado enviar a Jordan García a Tuzos antes de llegar escala en #León.— Ezequiel Gasca (@ChequeGasca17) November 10, 2025
La intención es que compita por un puesto con Carlos Moreno, quien fue a la baja este torneo.
El tema va avanzado. pic.twitter.com/ji9RADPdXy
En la Liga Dimayor, acumula 25 apariciones oficiales: 11 en Primera División (Liga I) y 10 en Liga II, sumando 16 goles en contra y 13 con vallas invictas, con un promedio de 90 minutos por partido en la mayoría de ellos. Además, participó en 3 partidos de Libertadores Sub-20 (1 gol, 2 asistencias) y uno de Copa Colombia. En total, con Fortaleza alcanza 2.520 minutos jugados, consolidándose como una de las revelaciones del torneo y pieza clave en el ascenso y consolidación del equipo bogotano.
Con la Selección Colombia Sub-20, García ha disputado 19 partidos. Destaca su participación en el Sudamericano Sub-20 2025 (7 partidos, 6 goles en contra, 2 porterías imbatidas, 630 minutos) y en el Mundial Sub-20 del mismo año (7 partidos, 5 goles recibidos, 3 vallas invictas, 630 minutos), además de 5 amistosos (3 goles encajados, 2 arcos en cero ). En total suma 1.710 minutos con la Tricolor juvenil.