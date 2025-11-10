Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jordan García no está todavía en los planes de León: llegaría a un club grande de México

Jordan García no está todavía en los planes de León: llegaría a un club grande de México

El arquero de Fortaleza CEIF, Jordan García, fue comprado por León a mitad de año, sin embargo, no tienen pensado tenerlo en cuenta para el 2026 y ya la tendrían equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Jordan García, arquero de la Selección Colombia Sub-20.
Jordan García, arquero de la Selección Colombia Sub-20.
X de @FCFSelecciónCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad