"Siento mucho odio hacia los argentinos, hoy son nuestro principal enemigo"

En 2022, Argentina y Francia protagonizaron una de las finales más emocionantes en la historia de la Copa del Mundo. En el estadio Lusail de Catar, la ‘albiceleste’ se proclamó campeona del mundo tras imponerse en la tanda de penales, luego de un vibrante empate 3-3 en los 120 minutos reglamentarios. Aquella noche quedó grabada en la memoria de los hinchas, pero también dejó un sabor amargo en el seleccionado francés.

A más de tres años de aquella definición, el recuerdo sigue latente en el entorno de Francia, que ya proyecta el Mundial de 2026 como la oportunidad ideal para tomarse revancha y conquistar su tercera estrella. En ese contexto, algunas voces históricas del fútbol galo no han dudado en expresar públicamente su molestia con Argentina.

Polémicas declaraciones de exjugador de Francia contra Argentina

Djibril Cissé, exjugador de Francia AFP

Djibril Cissé, exfutbolista francés de 44 años, fue uno de los que encendió la polémica. El antiguo delantero, que tuvo una extensa carrera en clubes como Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, además de disputar dos Copas del Mundo con Francia (2002 y 2010), lanzó duras declaraciones contra el equipo dirigido por Lionel Scaloni.



Durante su participación en un programa del diario 'L’Équipe', Cissé dejó en claro el resentimiento que aún persiste tras la final de Catar. “Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos (…) claramente, hoy son nuestro principal enemigo (…) quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, afirmó el exatacante.

Publicidad

Sus palabras no tardaron en generar repercusión, especialmente por el tono directo y emocional con el que se refirió a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo y una de las grandes candidatas para la próxima cita orbital.

Por otro lado, Cissé también se refirió a la controversia que se generó alrededor de Enzo Fernández y los cánticos realizados junto a algunos compañeros de la selección argentina, situación que causó malestar en futbolistas franceses con los que el mediocampista comparte vestuario en el fútbol inglés. “No puedo comprender cómo sus compañeros lo perdonaron”, aseguró.

Publicidad

De cara al Mundial de 2026, Francia quedó ubicada en el grupo I, junto a Noruega, Senegal y el ganador del repechaje entre Bolivia, Surinam e Iraq. Argentina, por su parte, integrará el grupo J, donde se medirá con Jordania y Austria.

Mientras tanto, en la próxima fecha FIFA de marzo, el seleccionado francés disputará dos partidos amistosos de alto calibre como preparación: uno frente a Brasil y otro contra la Selección Colombia, en lo que serán pruebas exigentes camino a una nueva Copa del Mundo.