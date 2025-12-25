Síguenos en:
Gol Caracol  / "Siento mucho odio hacia los argentinos, hoy son nuestro principal enemigo"

"Siento mucho odio hacia los argentinos, hoy son nuestro principal enemigo"

Explosivas declaraciones de exjugador francés que dejó ver su resentimiento hacia la nación sudamericana, tras coronarse campeón del Mundial 2022 en Catar, venciendo a los 'les bleus' en la tanda de penales.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de dic, 2025
Jugadores de la Selección Argentina, levantando el título de la Copa del Mundo 2022.
Foto: AFP.

